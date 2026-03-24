Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je izjavu Dragana Đilasa, koji je na godišnjicu NATO agresije na Srbiju, komentarisao to da je 1998. godine ozvaničena crveno-crna koalicija i vlada SPS-SRS-JUL i da je time počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina.

- Nije kriv NATO, krivi smo mi - kaže Ðilas. Mala Milica je kriva što je sedela na noši. Radnici RTS-a su krivi što su bili zaposleni na RTS. Ljudi u Aleksincu su krivi što su rođeni u Aleksincu, Nišlije što su rođene u Nišu.... i svi ostali u Srbiji, kao takvi, sami su krivi. Svi smo krivi. Samo NATO nije kriv. To je Ðilasova politika. I to ne smemo nikada zaboraviti. Ovako ni NATO ne govori - navela je Brnabićeva na Iksu.

- Nato bombardovanje je bio čin otvorene i brutalne agresije na suverenu zemlju koja nikoga nije napala, čin kršenja međunarodnog prava, pa čak i NATO pravila. Ovo je bio neoprostiv zločin nad Srbijom, našim narodom i svim našim građanima. I ovaj principijelni stav je još jedna ključna razlika između nas iz Srpske napredne stranke i blokadera iz bivše vlasti - zaključila je Brnabićeva

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"KOME TREBA NEKO KO NA DANAŠNJI DAN NE OSUĐUJE NATO AGRESIJU" Jovanov oštro kritikovao Đilasa zbog izjave o 1998. godini: On ne vidi stradanje svog naroda!
Milenko Jovanov
PolitikaBLOKADERSKO PUCANJE PO ŠAVOVIMA UŽIVO! Analitičari o raspadu "saradnje" opozicije i plenumaša: Sopstveni projekat zvani 'plenum' ogolio decenijsku nesposobnost
Tanasije Marinković Dragan Đilas
PolitikaMEĐUSOBNI OBRAČUNI BLOKADERA I KLINČ SA OPOZICIJOM POSTALI SVAKODNEVNICA Jasno je da su svađe njihov jedini politički program: Napada ko koga stigne!
pravni fakultet blokaderi studenti
PolitikaĐILAS I PIVLJANIN UDRUŽENI PROTIV STUDENATA BLOKADERA: "Pravi se lista za koju ne znamo, morate da kažete ko ste i šta ste, NEORGANIZOVANI STE..." (VIDEO)
Dragan Đilas