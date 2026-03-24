Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je izjavu Dragana Đilasa , koji je na godišnjicu NATO agresije na Srbiju, komentarisao to da je 1998. godine ozvaničena crveno-crna koalicija i vlada SPS-SRS-JUL i da je time počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina.

- Nije kriv NATO, krivi smo mi - kaže Ðilas. Mala Milica je kriva što je sedela na noši. Radnici RTS-a su krivi što su bili zaposleni na RTS. Ljudi u Aleksincu su krivi što su rođeni u Aleksincu, Nišlije što su rođene u Nišu.... i svi ostali u Srbiji, kao takvi, sami su krivi. Svi smo krivi. Samo NATO nije kriv. To je Ðilasova politika. I to ne smemo nikada zaboraviti. Ovako ni NATO ne govori - navela je Brnabićeva na Iksu.