"ĐILAS KAŽE DA NIJE KRIV NATO, KRIVI SMO MI" Brnabićeva oštro reagovala na Đilasovu izjavu povodom godišnjice bombardovanja SR Jugoslavije!
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je izjavu Dragana Đilasa, koji je na godišnjicu NATO agresije na Srbiju, komentarisao to da je 1998. godine ozvaničena crveno-crna koalicija i vlada SPS-SRS-JUL i da je time počeo najmračniji period tragičnih devedesetih godina.
- Nije kriv NATO, krivi smo mi - kaže Ðilas. Mala Milica je kriva što je sedela na noši. Radnici RTS-a su krivi što su bili zaposleni na RTS. Ljudi u Aleksincu su krivi što su rođeni u Aleksincu, Nišlije što su rođene u Nišu.... i svi ostali u Srbiji, kao takvi, sami su krivi. Svi smo krivi. Samo NATO nije kriv. To je Ðilasova politika. I to ne smemo nikada zaboraviti. Ovako ni NATO ne govori - navela je Brnabićeva na Iksu.
- Nato bombardovanje je bio čin otvorene i brutalne agresije na suverenu zemlju koja nikoga nije napala, čin kršenja međunarodnog prava, pa čak i NATO pravila. Ovo je bio neoprostiv zločin nad Srbijom, našim narodom i svim našim građanima. I ovaj principijelni stav je još jedna ključna razlika između nas iz Srpske napredne stranke i blokadera iz bivše vlasti - zaključila je Brnabićeva
