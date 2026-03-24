Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas je, povodom 27. godišnjice početka Nato bombardovanja SR Jugoslavije, ukazalo da to nije bio samo napad na jednu državu, već i udarac na principe međunarodnog prava, suvereniteta i pravde, kao i da se posledice takvog presedana osećaju i danas.

„Sećanje na 24. mart 1999. ostaje duboko urezano u kolektivno pamćenje našeg naroda, dan kada je, bez odluke Saveta bezbednosti UN, započeto bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, suprotno međunarodnom pravu i osnovnim principima na kojima počiva savremeni svetski poredak“, navodi se u objavi Ministarstva spoljnih poslova Srbije na društvenoj mreži „X“.

Podseća se da je tokom 78 dana zemlja razarana, rušeni mostovi, bolnice, škole, medijske kuće i kulturna dobra.

„Stradalo je oko 3.500 ljudi, među njima i 89 dece, dok su hiljade ranjene. Životi su prekidani u domovima, na radnim mestima, na ulicama, a ljudska tragedija svedena je na ’kolateralne štete’“, napominje Ministarstvo.

Poručuje se i da taj čin nije bio samo napad na jednu državu, već i udarac na principe međunarodnog prava, suvereniteta i pravde, a da se posledice takvog presedana osećaju i danas, kao opomena koliko je sistem, zasnovan na pravilima, osetljiv i nestabilan, kada se zanemare njegovi fundamentalni principi.

„Srbija pamti. Sa poštovanjem prema žrtvama i svešću o sopstvenom iskustvu, nastavljamo da se zalažemo za poštovanje Povelje UN, dijalog i mirno rešavanje sporova, odlučni da čuvamo istinu, dostojanstvo i pravo da se ovakve nepravde više nikada ne ponove“, dodaje se u objavi.

