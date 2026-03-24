MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE: Bombardovanje SRJ nije bio samo napad na jednu državu, već udarac na principe međunarodnog prava
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije danas je, povodom 27. godišnjice početka Nato bombardovanja SR Jugoslavije, ukazalo da to nije bio samo napad na jednu državu, već i udarac na principe međunarodnog prava, suvereniteta i pravde, kao i da se posledice takvog presedana osećaju i danas.
„Sećanje na 24. mart 1999. ostaje duboko urezano u kolektivno pamćenje našeg naroda, dan kada je, bez odluke Saveta bezbednosti UN, započeto bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, suprotno međunarodnom pravu i osnovnim principima na kojima počiva savremeni svetski poredak“, navodi se u objavi Ministarstva spoljnih poslova Srbije na društvenoj mreži „X“.
Podseća se da je tokom 78 dana zemlja razarana, rušeni mostovi, bolnice, škole, medijske kuće i kulturna dobra.
„Stradalo je oko 3.500 ljudi, među njima i 89 dece, dok su hiljade ranjene. Životi su prekidani u domovima, na radnim mestima, na ulicama, a ljudska tragedija svedena je na ’kolateralne štete’“, napominje Ministarstvo.
Poručuje se i da taj čin nije bio samo napad na jednu državu, već i udarac na principe međunarodnog prava, suvereniteta i pravde, a da se posledice takvog presedana osećaju i danas, kao opomena koliko je sistem, zasnovan na pravilima, osetljiv i nestabilan, kada se zanemare njegovi fundamentalni principi.
„Srbija pamti. Sa poštovanjem prema žrtvama i svešću o sopstvenom iskustvu, nastavljamo da se zalažemo za poštovanje Povelje UN, dijalog i mirno rešavanje sporova, odlučni da čuvamo istinu, dostojanstvo i pravo da se ovakve nepravde više nikada ne ponove“, dodaje se u objavi.
