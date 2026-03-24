- Danas se navršava 27 godina od početka NATO agresije na našu zemlju. Taj dan ostao je upisan kao jedan od najtežih u novijoj istoriji Srbije i kao trajna rana u sećanju našeg naroda, poručio je ministar MUP Ivica Dačić koji se oglasio povodom 27. godišnjice NATO agresije na Srbiju odnosno tadašnju SRJ.

- Te 1999. godine na Srbiju su padale bombe, rušeni su mostovi, škole, bolnice i domovi. Stradali su nevini ljudi, deca, žene i starci. Bila je to agresija bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, protiv jedne male zemlje koja je branila svoju slobodu i dostojanstvo.

- Ali ono što nisu mogli da unište bili su duh i vera našeg naroda u svoju državu. Srbija je bila izložena ogromnoj sili, ali nije slomljena. Iz tih dana stradanja izašli smo sa još snažnijom svešću o tome koliko su sloboda, nezavisnost i pravo na sopstveni put, vrednosti koje se ne mogu ni bombama ni pritiscima uništiti.

- Naša je dužnost da pamtimo sve nevine žrtve i da nikada ne dozvolimo da se zaboravi istina o tim danima. To dugujemo onima koji su stradali, ali i generacijama koje dolaze.

- Srbija je i posle tih teških dana nastavila da živi, da se obnavlja i da jača. Naš narod je mnogo puta u istoriji pokazao da ume da izabere put dostojanstva, slobode i snage. Uveren sam da će tako biti i u vremenima koja dolaze, jer Srbija uvek nađe način da ostane uspravna i da sama odlučuje o svojoj sudbini, zaključio je Dačić.