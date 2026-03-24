Potpredsednica Vlade i Ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se lideru opozicione stranke SRCE Zdravku Ponošu.

Poručila mu je da on nije primer koji treba da deli moralne i istorijske lekcije bilo kome.

- Kada god Zdravko Ponoš nešto izjavi to dostigne novi nivo gluposti i za njega bez sumnje važi ona narodna 'Mudrost te juri, a ti brži!' Kaže Ponoš sarađuje sa studentima, a pre neki dan kuka po tajkunskoj N1 kako su ih studenti 'oduvali' i kako, figurativno, seju strah po opozicionim redovima u kožnim mantilima, koristeći kodna imena. Tačno je, Ponoše, da ideš u političku istoriju i kamo sreće da se nikad nisi ni pojavio. Neće više biti Ponoša, Đilasa ili Aleksića u poslaničkim klupama, ni po lokalu, ni u Narodnoj skupštini. Ali neka, karma je čudo, hteo si lustraciju, zabranu političkog delovanja i sada ćeš je dobiti od tih lepih, mladih, pametnih 'studenata' kojima nadenuste čak i titulu nobelovaca. Ako je Evropska unija Tonino Picula, ponosni pripadnik hrtvatske vojske u zločinačkoj Oluji, onda da, imaš komunikaciju sa institucijama EU. Ali neće biti da je Picula EU, Picula samo u vašim glavama može da bude mesija koji će vas čarobnim štapićem dovesti na vlast u Srbiji, jer izborima ne možete. I naravno da boli kad vas ne zarezuje ni Fon der Lajen, ni Košta i da im je jedini sagovornik u ovoj zemlji onaj ko ima legitimitet, a to je predsednik Aleksandar Vučić - napisala je Mesarović na Instagramu.

Mesarović je istakla da Ponoš i ekipa slobodno mogu da, kako je rekla, nastave dalje da tužakaju i pljujete sopstvenu zemlju gde stignetu jer je to vrhunac njihovog političkog delovanja.

-‘99 se branila Jugoslavija, branila se Srbija, od najveće vojne sile na svetu! Branili smo međunarodno pravo tada i Kosova i Metohije se nismo odrekli ni tada, ni sada. Jedini koji su ga se odrekli su ti i tvoji pajtosi Stefanović, Đilas i Grbović, ta družina toga što zoveš EU5. I nemoj lažni generale i dezertetu da deliš moralne i istorijske lekcije o bilo kome, ti koji si svoj Knin ostavio na milost i nemilost Piculi i sličnim njemu. Ova je zemlja vratila nacionalni ponos od 2012. godine, ustanovila kulturu sećanja i pamćenja. I taj ponos vratio je naš predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem. Izdajnici, petokolonaši, petooktobarci nikada više neće upravljati ovom zemljom i zato dalje ruke od nje, nećemo vam je dati - poručila je Mesarović.

Podsetimo, predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izjavio je da su opozicija i studenti "sa iste strane fronta", te da veruje da će imati operativnu komunikaciju pred izbore, a političku posle, te i da danas, na godišnjicu NATO bombardovanja, kako on tvrdi, svedočimo kontinuitetu današnje sa tadašnjom vlašću.