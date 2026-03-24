VUČIĆ OTKRIO KOJI JE NAJVAŽNIJI ZADATAK U BUDUĆNOSTI Nepravda ne može da bude pravda - ne možemo da podnesemo da postoje bogatiji, a da i dalje imamo siromašne
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem svog Instagram naloga sa važnom porukom.
Kako je istakao briga o ljudima je naš najvažniji zadatak.
- Dok smo se bavili velikim stvarima, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. Napreduje Srbija, mnogo se uradilo, ali ne možemo da podnesemo da postoje neki koji su mnogo bogatiji, a da i dalje imamo ljude koji su siromašni. Ja osetim tu nepravdu.
Kako je istakao ti ljudi koji imaju najniže penzije, a država će obezbediti da njima nešto brže rastu te penzije.
- Nepravda ne može da bude pravda. Prosečna penzija u Srbiji biće 750 evra. Prosečna plata u Srbiji biće 1700 evra. To je naš plan i program. Neko mora da pokaže pažnju, da pregleda, da pomogne, da razgovara. To smo zaboravili. Moramo da pokažemo srce, dušu, brigu. To je ono što u narednom periodu mora da bude najvažnije - istakao je Vučić.