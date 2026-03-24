Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem svog Instagram naloga sa važnom porukom.

Kako je istakao briga o ljudima je naš najvažniji zadatak.

- Dok smo se bavili velikim stvarima, negde smo zaboravljali ljude i nismo dovoljno pažnje njima posvećivali. Napreduje Srbija, mnogo se uradilo, ali ne možemo da podnesemo da postoje neki koji su mnogo bogatiji, a da i dalje imamo ljude koji su siromašni. Ja osetim tu nepravdu.

Kako je istakao ti ljudi koji imaju najniže penzije, a država će obezbediti da njima nešto brže rastu te penzije.