„Samo socijalno odgovorna država ne zna za građane prvog i drugog reda“, poručio je Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS- a, sa izuzetno posećenog predizbornog skupa PUPS-a održanog u selu Ratari u Smederevskoj Palanci i dodao „Ona je garant jednakosti, ali i siguran čuvar dostojanstva svakog pojedinca. Najbolja potvrda svega toga za nas sa izborne liste broj 1 – Aleksandar Vučić „Smederevska Palanka, naša porodica“ biće uvođenje socijalne - garantovane penzije ne manje od 150 evra, koju s pravom očekuju oni koji nisu u penziji i nikada neće biti u penziji, a među njima je najviše žena, i to žena na selu“.

PUPS na predstojeće izbore 29. marta izlazi u okviru liste broj 1 „Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica“ a poruka sa ovog kao i sa svih prethodnih skupova bila je jednoglasna - Lista „Aleksandar Vučić – Smederevska Palanka, naša porodica“ je tu isključivo zbog dobrobiti svih i boljitka Srbije kome svim srcem težimo!

Stefan Krkobabić: Nastavljamo borbu za socijalnu – garantovanu penziju ne manju od 150 evra

Prisutni su posebno istakli značaj programa za obnovu i preporod sela Srbije, koje realizuje ministar za brigu selu Milan Krkobabić uz punu podršku predsednika Republike Aleksandra Vučića.

U ime vodećeg koalicionog partnera iz SNS-a skupu se obratio predsednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen, a u ime domaćina i opštinskog odbora PUPS-a Ljiljana Danilović koja je i kandidat za odbornika, zatim predsednik IO Ilo Mihajlovski, kao i potpredsednik PUPS-a i narodni poslanik Dragan Marković.

Oni su istakli da je PUPS u potpunosti programski i akciono osposobljen za predstojeće izbore i da građani Smederevske Palanke, među kojima je i ogroman broj penzionera, kao i žitelji okolnih sela, to umeju da prepoznaju i vrednuju.