Pomenom i polaganjem venaca kod spomen krsta stradalima u NATO bombardovanju danas je u Gračanici obeleženo 27 godina od početka bombardovanja SR Jugoslavije i poručeno da srpski narod nije spustio glavu. Pomen su, u prisustvu velikog broja građana, služiili sveštenici Eparhije raško-prizrenske, dok su učenice Muzičke škole "Stevan Mokranjac“ izvele himnu "Bože pravde“, a oglasile su i sirene za uzbunu kojima je 24. marta 1999. godine označen početak bombardovanja.

Miloš Terzić, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, istakao je da su Srbi na Kosovu dokaz da Srbija nije poražena u tom sukobu.

- Okupili smo se u Gračanici i uvek ćemo se okupljati da obeležimo početak zločinačke NATO agresije na naš narod i našu državu te 1999. godine. Važno je da kažemo da dokaz da nismo poraženi u tom sukobu ste upravo vi, srpski narod koji je opstao i ostao na KiM, jer te 1999. godine svi narodi, sve države i sve nacije sveta su spustile glavu pred agresorom koji je rušio i gazio Povelju UN, jedino Srbi nisu. Srpski narod u celini i Srpska pravoslavna crkva dele sudbinu sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji, a svi kapaciteti srpske države usmereni su upravo na vaš ostanak i opstanak na prostoru Kosova i Metohije - rekao je Terzić.

Srđan Popović, načelnik kosovskog okruga, istakao je da je NATO bombardovanje promenilo živote svih.

- Dan kada je počelo bombardovanje zauvek je ostao urezan u našem sećanju kao početak stradanja, neizvesnosti i bola. Teško je govoriti kada se sećamo svega što se desilo, svakog izgubljenog života, snova koji su ugašeni i sada kada napravimo retrospektivu i proletimo kroz svih ovih 27 godina od bombardovanja, možemo videti da smo svih ovih godina konstantno osećali miris baruta "Milosrdnog anđela“. Posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma i zvaničnog okončanja sukoba, postali smo korisnici "čudesnoga mira“ koji se sa krila "Milosrdnog anđela“ preneo na krila zapadnog mirovnog kontigenta - rekao je Popović.

- Svi su verovali da se agonija straha, zbegova, skrivanja po podrumima, stradanja civila, uništavanja gradova i bolnica završilo i da ćemo konačno malo udahnuti od strepnje i straha. Međutim, kratko je trajao predah, u tom potpisanom mirovnom sporazumu osećao se u vazduhu nemir i iščekivanje, a desio se najgori mogući scenario po naš narod, Srbi su nestajali iz svih gradova na ovim prostorima, desili su se mnogi zločini - Livadica, deca u Goraždevcu, Staro Gracko, 17. mart i još mnogi drugi zločini. Srbi su opstali, nažalost, samo u enklavama - kazao je Popović.