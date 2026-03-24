Večeras se u Vranju, na platou ispred Galerije Narodnog muzeja obeležava Dan sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, na kom će prisustvovati i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Počelo okupljanje građana

Kako se može videti, građani su počeli da se okupljaju na platou, a stigli su i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao ministar za javna ulaganja Darko Glišić, i mnogi drugi.

Podsetimo, danas je 27. godišnjica početka NATO bombardovanja SR Jugoslavije, tokom čega je 78 dana zemlja razarana, mostovi, bolnice, škole, medijske kuće i kulturna dobra rušena i uništavana.

Stradalo je oko 3.500 ljudi, među kojima i 89 dece, dok su hiljade ranjene. Životi su prekidani u domovima, na radnim mestima, na ulicama... Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je poručilo da taj dan, 24. mart, nije bio samo početak napada na jednu državu, već i udarac na principe međunarodnog prava, suvereniteta i pravde, čije posledice se osećaju i danas.

- Srbija pamti. Sa poštovanjem prema žrtvama i svešću o sopstvenom iskustvu, nastavljamo da se zalažemo za poštovanje Povelje UN, dijalog i mirno rešavanje sporova, odlučni da čuvamo istinu, dostojanstvo i pravo da se ovakve nepravde više nikada ne ponove - navela je ministarstvo u saopštenju.