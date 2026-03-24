Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras, na obeležavanju Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine, da su nam ubijali decu, vojnike, policajce i civile i da ćem im uvek odavati parastos, pomen i sećati ih se i da je ovo upozorenje za budućnost.

- Ko ne uči iz sopstvene istorije nikad neće ništa naučiti ni iz istorije drugih naroda. Te 1999. godine, pošto su mislili da su se prethodno obračunali sa Srbima zapadno od Drine, uništili Republiku Srpsku Krajinu, proterali i pobili srpsko stanovništvo, rekli su da su bez obzira na to što su 1995. Miloševića proglašavali mirotvorcem, došla je na red Kosovo i Metohija i dalje rasparčavanje Srbije. Pešadija na terenu su im bili albanski teroristi koje su do zuba naoružavali, medije iz okolnih zemalja za unutrašnje rušenje Srbije, a onda po prvi put smo nedavno saznali da su od mađarske Vlade tražili napad sa severa zemlje.