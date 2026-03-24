Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju tokom obeležavanja Dana sećanja na stradale u NATO agresiji 1999. godine istakao je da danas stojimo u tišini, ali i u ponosu.

- Sećamo se svih nevinih žrtava. Sećamo se svakog izgubljenog života, svakog deteta, svake porodice koja je zauvek promenjena. Sećamo se, ne da bismo živeli u prošlosti, već da bismo znali koliko nas je koštala sloboda i koliko moramo da je čuvamo.

- U svetu nemira i neizvesnosti, mi ćemo čuvati i sačuvati svoju stabilnost. Za nas je Srbija početak, za nas je Srbija i kraj. Za Srbiju vredi živeti i boriti se. Srbija je za nas sve. Čuvaćemo, štititi i voleti Srbiju. Ne damo te, otadžbino naša! Neka je slava svim srpskim herojima!

"Živela Srbija" - poručio je Vučić.

Aleksandar Vučić
