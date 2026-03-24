Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović odgovorila je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Dušanu Nikeziću koji je izneo niz optužbi na njen račun a po pitanju energetike i cena dizela.

- Poštovani gospodine Nikeziću, drago mi je što redovno pratite moje aktivnosti posle kojih se redovno oglašavate. Logično, jer svoje aktivnosti a ni planove - nemate.

- Elem, nije me sramota, naprotiv, ponosna sam što država u kojoj i za koju živim i radim ima dovoljno svih naftnih derivata i nema apsolutno nikakvih ograničenja. Nadam se da, pored praćenja mojih aktivnosti, pratite i stanje u regionu i Evropi na koje se pozivate. Ukoliko pak ne stižete, podeliću sa vama nekoliko javno dostupnih informacija.

- Na primer, Slovenija je uvela racionalizaciju goriva, tj sistem parnih i neparnih registarskih tablica a cena dizela doseže i preko dva evra po litru. Hrvatska beleži rekordne cene a dizela čak i nema na pojedinim pumpama a a gužve su svakodnevne. Ako hoćete i zapadnije, Španija uvodi paket od pet milijardi evra za ublažavanje rasta troškova, Nemačka, Italija i Portugal traže različita rešenja dok cene skaču, a Brisel razmatra privremene mere za gasne rezerve… Mogla bih tako i svaku zemlju pojedinačno ali jasno je i vama i meni i građanima da i ovu situaciju ne sagledavate realno već samo zarad skupljanja političkih poena. Podsetila bih vas i da zemlja čiji ste građanin 100 dana nije imala dotok sirove nafte što građani nisu osetili.