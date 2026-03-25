Cepanje Srbije, stvaranje Kosova i formiranje vojne baze Bondstil – suština je NATO bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine, istakao je svojevremeno svetski poznati ekonomista i politički analitičar Džefri Saks tokom gostovanja u podkastu Takera Karlsona, podsećaju Novosti.

Saks je naveo i da je bombardovanje Beograda tokom 78 dana bilo nečuveno i apsolutno loš potez. Balkan je tokom devedesetih bio strateški važan za SAD, zbog čega je, kako je rekao, bilo potrebno da imaju svoje „figure“ u jugoistočnoj Evropi.

Istakao je da Sjedinjene Države, nakon „pobede u Hladnom ratu“, više nisu želele da pregovaraju, već su nastupale unilateralno, obećavajući jedno, a radeći potpuno drugo.

„Zanemarili su interese druge strane, ponašajući se kao svetski policajac“, rekao je Saks o američkoj administraciji tokom devedesetih i u tom kontekstu naveo i Nato bombardovanje Jugoslavije, prenose Novosti.

„Kao i u pregovorima sa Rusijom o neširenju Natoa na istok, nastavili su da sprovode jednostrane poteze. Tako smo 1999. godine bombardovali Beograd 78 dana, što je nečuveno. Apsolutno loš potez. Bombardovali smo jednu evropsku prestonicu 78 dana“, naglasio je američki ekonomista.

Na pitanje Karlsona šta je bila suština bombardovanja i koji su bili razlozi za takvu odluku iz ove perspektive, Saks je rekao da je cilj bio cepanje Srbije i otvaranje najveće Nato baze u jugoistočnoj Evropi.

„Dakle, poenta je bila da se Srbija pocepa i stvori nova država Kosovo, gde imamo najveću vojnu bazu Natoa u jugoistočnoj Evropi – Bondstil“, ukazao je Saks.

 Istakao je i da je u dokumentu „Obnova američke odbrane“ iz 2000. godine navedeno da je Balkan nova strateška oblast za SAD.

„Dakle, morali smo da prebacimo velike trupe na Balkan, jer je njihova ideja bila poput igre rizika, a ne samo da su vam potrebni dobri odnosi ili mir. U takvom rasporedu potrebne su vam vaše figure na tabli“, ocenio je Saks.

Naglasio je da je takva doktrina podrazumevala formiranje vojnih baza i napredno pozicioniranje vojske gde god je to moguće u svetu, pa tako i u jugoistočnoj Evropi.

„A Srbiju nisu voleli (u Beloj kući), a bila je i bliska Rusiji. Pošto su smatrali da su jedina supersila, radili su šta su hteli. Tako su pocepali zemlju (Srbiju), što sada tvrde da nigde ne sme da se radi. Znate, kada kažu da nema promena granica. Razbili smo Srbiju i našom deklaracijom uspostavili novu državu Kosovo. Tako smo, dalje, stvorili ogromnu Nato bazu“, ponovio je Saks u razgovoru sa Karlsonom.

Kurir.rs/Kosovo online/Novosti

