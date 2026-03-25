Slušaj vest

Predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković, prema nezvaničnim informacijama, još nije zakazao sednicu na kojoj će proglasiti rezultate tužilačkih izbora za nove članove Saveta, iako mu je odlukom Ustavnog suda od 23. marta naloženo da "bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta".

- Odluka Ustavnog suda je Savetu dostavljena istog dana po objavljivanju, pa je do sada već trebalo da bude zakazana sednica VST na kojoj će se ispuniti hitan nalog Ustavnog suda. Ovo nije prvi put da Stamenković pokušava da opstruiše rad Saveta i da proba da se suptotstavi odlukama najvišeg suda u državi - objašnjava sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosuđa i dodaje da Stamenković "najverovatnije odugovlači sa zakazivanjem sednice jer njemu, kao ni Zagorki Dolovac kandidati koji su izabrani na tužilačkim izborima nisu po volji".

Podsetimo, Ustavni sud je usvojio u ponedeljak na sednici žalbe trojice kandidata za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima i tom odlukom potvrdio petogodišnje mandate u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.