Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je danas blokaderuDraganu Đilasu (SSP) koji je na mreži X objavio autorski tekst poslanika Branka Miljuša u kojem se vređaju pristalice Aleksandra Vučića a prošlonedeljni skup u Areni naziva "lošom predstavom".

Tim povodom, Brnabić mu je na toj mreži odgovorila sledeće:

- Da ste kriminalci i hohšapleri, to svi u Srbiji znaju. Novo je jedino da ste baš ovoliki licemeri. Kad blokaderi dovode lažne veterane i crvene beretke, pa čak i ispred fakulteta (npr. PMF-a u Beogradu), to nije pretnja, već je cveće i proleće. Kad dovodite bajkere iz Bugarske da prete Zaječarcima na izborni dan - ni to nije nasilje, već praznik demokratije. Kad bijete žene po Skupštini, gađate nas dimnim bombama, jajima, flašama i konzervama - to je parlamentarizam i jačanje institucija. Ali kada se okupi 70.000 ljudi da pruži podršku Aleksandru Vučiću, pristojnoj i normalnoj Srbiji, onda je to povratak u 90-te.

- Kazniće vas ti ljudi na svim izborima, na svim nivoima. Kazniće vas jer ih svakodnevno vređate, ponižavate, lažete o njima. Kazniće vas, demokratski, olovkom - za razliku od vas koji biste njih jahali i tukli - i zbog toga što vam je uvek Srbija kriva, pa čak i kad je napadnu i bombarduju - kriva vam je ona, a ne oni koji su je bombardovali.

- Narod nije glup, ni lud. Rešiće vas, kako vas Kaluđer i Ackela nisu rešili, zaključila je Brnabić u odgovoru na Đilasovu objavu.

Naime Đilas je na mreži X objavio Miljušev autorski tekst u kojem se navodi da je "Vučić u Arenu umesto robota doveo Vesnu Zmijanac" te dodaje da je reč o "režimu koji ne nudi budućnost nego nam je krade, režimu koji nas vraća u prošlost i to uz pesmu". 

