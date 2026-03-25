- Vladan Bajkić je ratni veteran, borac sa Košara, ali iznad svega veliki čovek. Uprkos teškim ranama koje je zadobio braneći svoju zemlju, tada SR Jugoslaviju, neumorno se bori za svoju porodicu i bolesno dete. Hvala je najmanje što mogu da kažem za njegovo hrabro srce. Oni koji su pre godinu dana hteli da nam unište Srbiju, da je razore kao NATO agresori, ćutali su o našim junacima sa Košara, prepuštajući ih zaboravu i da se sami snalaze. Ova Srbija je ponosna na njih! Ova Srbija pomaže i pomagaće sve hrabre ljude koji su svojim ranama, požrtvovanošću i životima branili slobodu i čast svoje otadžbine. Živela Srbija, naša porodica - poručio je Vučević putem Instagrama.