Politika
ČANAK I BLOKADERI HOĆE DA OTCEPE DEO SRBIJE! Jedna izjava otkrila opasne namere: "Imamo isti cilj, a to je Republika Vojvodina"
Slušaj vest
Nenad Čanak, jedan od najvećih zagovornika otcepljenja Vojvodine, ponovo je dokazao da mu jedini cilj podrivanje celovitosti Srbije.
Tome u prilog svedoči i njegova izjava koja se pojavila tik pred lokalne izbore koji se, između ostalih, održavaju i u Kuli.
- Dajem glas studentima jer imamo isti cilj, a to je Republika Vojvodina - rekao je on.
Nenad Čanak Foto: Privatna arhiva
Ove reči pokazale su još jednom kakav plan i program nude blokaderi: umesto napretka, razvoja i boljitka za građane, jedna od glavnih tačaka njihove politike je proglašenje nezavinosti Vojvodine, odnosno cepanje jedinstva države Srbije!
U ovoj svojoj nameri, svesrdnu podršku dobili su od Čanka, koji je još od ranije poznat po svom delovanju u cilju otcepljenja Vojvodine od Srbije.
Reaguj
1