Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u sredu sa predsednikom Odbora za spoljne poslove u Parlamentu Mađarske Žoltom Nemetom kojem je, govoreći o KiM, preneo da Beograd nastoji da ispuni svoje obaveze, uz očekivanje da međunarodni faktori utiču na vlasti u Prištini da i njihovi predstavnici konačno počnu da se ponašaju na istovetan način.

Đurić je "izrazio zahvalnost na značajnom razumevanju i podršci po određenim stavovima kada je u pitanju južna autonomna srpska pokrajina", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Šef srpske diplomatije je zahvalio na doslednoj i snažnoj podršci Mađarske u procesu evrointegracija Srbije, naglasivši da Evropska unija bez Srbije i regiona Zapadnog Balkana nije kompletna, kao i da Srbija nastoji da postane ravnopravan i punopravan član Evropske unije na najdostojanstveniji način.

Đurić i Nemet su razgovarali o najvažnijim aktuelnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa ciljem dodatnog unapređenja saradnje, pri čemu je obostrano konstatovano da su bilateralni odnosi po kvalitetu i intenzitetu tokom poslednjih 15 godina dostigli istorijski vrhunac.