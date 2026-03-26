MINISTAR ĐURIĆ RAZGOVARAO SA NEMETOM: Beograd očekuje da međunarodni faktori utiču na Prištinu da ispuni obaveze
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je u sredu sa predsednikom Odbora za spoljne poslove u Parlamentu Mađarske Žoltom Nemetom kojem je, govoreći o KiM, preneo da Beograd nastoji da ispuni svoje obaveze, uz očekivanje da međunarodni faktori utiču na vlasti u Prištini da i njihovi predstavnici konačno počnu da se ponašaju na istovetan način.
Đurić je "izrazio zahvalnost na značajnom razumevanju i podršci po određenim stavovima kada je u pitanju južna autonomna srpska pokrajina", saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
Šef srpske diplomatije je zahvalio na doslednoj i snažnoj podršci Mađarske u procesu evrointegracija Srbije, naglasivši da Evropska unija bez Srbije i regiona Zapadnog Balkana nije kompletna, kao i da Srbija nastoji da postane ravnopravan i punopravan član Evropske unije na najdostojanstveniji način.
Đurić i Nemet su razgovarali o najvažnijim aktuelnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa ciljem dodatnog unapređenja saradnje, pri čemu je obostrano konstatovano da su bilateralni odnosi po kvalitetu i intenzitetu tokom poslednjih 15 godina dostigli istorijski vrhunac.
Izuzetan značaj za Srbiju, kako je podvukao ministar Đurić, ima saradnja u oblasti ekonomije, energetike, energetske bezbednosti i diversifikacije energetskih izvora, infrastrukturnog povezivanja, digitalizacije, kulture, kao i saradnja po drugim pitanjima, pri čemu uloga i dobar položaj nacionalnih manjina u dve zemlje značajno doprinose razumevanju i saradnji na najvišem mogućem nivou.