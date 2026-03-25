Slušaj vest

Narodni poslanik Goran Milić rekao je danas da novinar Aleksandar Dikić, koji je inače ranije privođen zbog pretnji predsedniku Vučiću, sada otvoreno piše recept za haos i da u svojim emisijama priželjkuje nasilno rušenje legalno izabranog predsednika Srbije!

- Čovek ujutru obuče beli mantil pa je lekar, popodne ščepa mikrofon pa glumi nezavisnog novinara, a uveče pred spavanje evoluira u „uglednog” geopolitičkog analitičara! - započeo je Milić svoj post na Instagramu i nastavio:

​- Upravo taj hodajući multipraktik, Aleksandar Dikić, u svom najnovijem napadu analitičkog ludila otišao je korak dalje. Zamislite tog intelektualnog giganta koji mrtav hladan pravi paralele sa Pol Potom i Idi Aminom! Zašto? Samo da bi u emisiji javno procedio svoje vlažne političke snove, da nam susedne zemlje, valjda Hrvatska, dođu, umešaju se i nasilno sruše legalno izabranog predsednika Srbije!

Milić dalje navodi da, pošto Dikićevi politički favoriti na izborima ne mogu da skupe glasova ni da napune jednu čekaonicu, ovaj doktor-novinar-analitičar, kako tvrdi, sada otvoreno piše recept za haos.