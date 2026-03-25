"DIKIĆ ZAMIŠLJA HAOS, DA SE HRVATSKA UMEŠA I NASILNO SRUŠE LEGALNO IZABRANOG PREDSEDNIKA SRBIJE" Milić: "Besramno i bedno moli strance da nam gaze suverenitet"
Narodni poslanik Goran Milić rekao je danas da novinar Aleksandar Dikić, koji je inače ranije privođen zbog pretnji predsedniku Vučiću, sada otvoreno piše recept za haos i da u svojim emisijama priželjkuje nasilno rušenje legalno izabranog predsednika Srbije!
- Čovek ujutru obuče beli mantil pa je lekar, popodne ščepa mikrofon pa glumi nezavisnog novinara, a uveče pred spavanje evoluira u „uglednog” geopolitičkog analitičara! - započeo je Milić svoj post na Instagramu i nastavio:
- Upravo taj hodajući multipraktik, Aleksandar Dikić, u svom najnovijem napadu analitičkog ludila otišao je korak dalje. Zamislite tog intelektualnog giganta koji mrtav hladan pravi paralele sa Pol Potom i Idi Aminom! Zašto? Samo da bi u emisiji javno procedio svoje vlažne političke snove, da nam susedne zemlje, valjda Hrvatska, dođu, umešaju se i nasilno sruše legalno izabranog predsednika Srbije!
Milić dalje navodi da, pošto Dikićevi politički favoriti na izborima ne mogu da skupe glasova ni da napune jednu čekaonicu, ovaj doktor-novinar-analitičar, kako tvrdi, sada otvoreno piše recept za haos.
- Besramno, bedno i cinično moli strance da nam gaze suverenitet, jer ih sopstveni narod u Srbiji neće. Srbija nije ničija kolonija, niti ordinacija za lečenje frustracija eksperata opšte prakse. Predsednika Srbije bira isključivo naš narod na izborima, a ti, Dikiću, prvo se dogovori sam sa sobom šta si uopšte, pre nego što ponovo kreneš da prizivaš tuđe države da nam uređuju dvorište! - zaključio je Milić.