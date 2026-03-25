Sumanutim tvrdnjama blokadera koji su danas otvoreno naveli da je Srbija sama kriva za bombardovanje 1999. godine pridružila se i opozicija, čiji su predstavnici u svojim izjava besramno relativizovali NATO agresiju na Jugoslaviju.

- Prava politička odluka jeste da Srbija treba da bude članica NATO i EU. Lako je kriti se iza lažnog nacionalizma ono što moram da kažem da je bombardovanje Jugoslavije došlo zaprano na kraju najsramnije decenije naše istorije koju su obeležili rat, nemaština i razaranja to jeste posledica zločinačke politike Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Međutim, ono što ne smemo da dozvolimo jeste da taj emotivni momenat zapravo bude okosnica nekih naših daljih političkih odluka. Prava politička odluje jeste da Srbija treba da bude u NATO - navela je ona.