Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je najavio da ga čeka razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u narednim danima, a tema razgovora biće novi gasni aranžman, imajući u vidu da trenutni ističe 31. marta.

Ovo je danas potvrdio i prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

- Ono što mi je posebno važno, u narednih par dana očekuje se i razgovor predsednika Vučića sa predsednikom Putinom, dakle predsednikom Ruske Federacije. Nama gasni aranžman traje do kraja ovog meseca, tako da će i to biti tema razgovora između dva predsednika, kako bismo i za dalje obezbedili snabdevanje gasom i naftnim derivatima - rekao je Siniša Mali za TV Pink.

Vučić otkrio šta nas čeka u narednom periodu

- Sa Rusima ne mislim da će biti bilo kakvih problema. Oni su svaki put izlazili u susret i bili pouzdan partner. Nadam se da ću moći da razgovaram o tome pre 31. Bez obzira na to kako i na koji način se stvari budu završavale u petak ili sutra. Nadam se da ćemo moći telefonom o tome da razgovaramo i sa predsednikom Putinom narednih dana, ali u svakom slučaju verujem da ćemo imati, ali mi moramo da radimo mnogo, da ćemo imati dobro rešenje za sve to, ali mi moramo da radimo mnogo na izgradnji različitih alternativnih mogućnosti za dobijanje gasa - rekao je Vučić, gostujući na RTS-u.

Kako je Kurir pisao, generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će novi aneks ugovora za snabdevanje ruskim gasom verovatno biti postignut 26. ili 27. marta i potpisan na šest meseci.

Ugovor o gasnom aranžmanu ističe 31. marta, a Bajatović kaže da će novi važiti od 1. aprila do 1. oktobra.

