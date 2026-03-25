Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanje da je nemački "Dojče vele" piše da je Hrvatska najavila kupovinu PVO sistema od Izraela kao odgovor na rakete koje je Srbija kupila od Kineza i da je u toku trka u naoružanju dve zemlje, rekao da Nemci ne treba da nam drže pridike.

- 'Dojče vele', to je nemački servis. Nisu uvek poznati po svojoj objektivnosti. Uz poštovanje njihovo pravo da rade šta hoće. I sad da odbranim i Hrvate, ne samo nas. Zamislite, to vam govori nemački servis. Nemačka u ovom trenutku prevazilazi po stepenu ulaganja novca u oružje i oruđe Sjedinjene Američke Države sigurno, a sa Kinom je barabar - rekao je predsednik.

On je dodao da je Nemačka zemlja koja se ubedljivo najbrže naoružava u svetu.

- Neću da pitam ni zašto, ni zbog koga, ni kakvi su planovi. Ja za to skidam kapu i divim se na tome. Imaju novca, njihova stvar, rade. Hoće oni uskoro biti peta ili sedma armija u svetu, a zatim i treća, a nisam siguran da će se na tom mestu zaustaviti. Strahovita su ulaganja Nemaca, tako da bolje da gledaju svoje dvorište i da nam kažu kako to uspevaju. Samo nemoj da nam drže moralne pridike - poručio je Vučić.

On se ponovo osvrnuo i na savez Priština-Tirana-Zagreb.

- A što se tiče Hrvata, nisam ja napravio savez, niti je Srbija napravila savez regionalni, vojni sa bilo kim. Napravili su ga oni. I šta god oni govorili, da nije to usmereno protiv Srbije. Ne postoji odgovor na jedno veoma prosto pitanje. A to je, a protiv koga jeste? Da nije protiv Austrije? Pričamo o savezu Priština-Tirana-Zagreb. Dakle, svima je jasno da je uperen protiv Srbije. Nevezano za to Hrvatska je strahovito moćno naoružana, jedna izuzetna vojska i mi sa respektom posmatramo njih. Albanci se naoružavaju u Tirani sve snažnije, sve jače, mi to pratimo. Priština dobija veliku podršku od zapadnih zemalja i Turske, mi to pratimo takođe, ali naša doktrina je takva da moramo da budemo toliko snažni da sve njih zajedno uvek možemo da odvratimo od agresije na Srbiju - rekao je predsednik.

On je naglasio da "nama nije potrebna samo snaga, nama je potrebna i odgovornost i ozbiljnost".

- Mi da izazivamo nešto nećemo. Suviše sam posvećen, suviše marljiv, suviše odgovoran da bih dozvolio da Srbija strada i da naš narod strada kao što je to bio slučaj u prošlosti. I drugo, obećao sam građanima Srbije, obećavam ponovo svim majkama, svim ljudima u ovoj zemlji, čuvaćemo mir gotovo, gotovo po svaku cenu. Čuvaćemo mir jer je dosta bilo kovčega u kojima smo sinove majkama vraćali i daću sve od sebe da to tako bude. A za to nam je potrebna velika snaga. I tu snagu ćemo da imamo - bio je jasan predsednik.