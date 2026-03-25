Izborna tišina pred lokalne izbore, koji se održavaju u nedelju, kreće u ponoć, između četvrtka i petka, 26. i 27. marta i traje 48 sati, tačnije uoči izbornog dana i tokom izbornog dana do zatvaranja birališta. Ipak, ovo ne sprečava N1 i Novu S da najave emitovanje blokaderskog filma u petak, čime krše pravila izborne tišine.

Naime, kako je najavljeno, film koji je planiran da se emituje u petak na Nova S govori o blokaderima i "zajedničkoj biciklističkoj vožnji do Strazbura", gde su išli, između ostalog, da se žale na predsednika Republike Aleksandra Vučića, kao i na svoju zemlju!



Tamo su, kako je Kurir pisao, u sali Evropskog parlamenta pratili raspravu o Srbiji i smeškali se na sramne reči koje su pojedini evroposlanici izgovarali o našoj zemlji.

U Strazburu su bili više puta, a sve u cilju rušenja državnog poretka, kroz nasilnu promenu vlasti. Ali, kako to obično biva, nijednom nisu uspeli da ponize Srbiju i za to dobiju potvrdu.

Zbog toga se emitovanje ovog filma tokom izborne tišine smatra ozbiljnim kršenjem pravila iste — pogotovo kada se uzme u obzir da su uhvaćeni u laži na putu do istog tog Strazbura, kada su snimljeni kako svoja bicikla uredno "pakuju" u kamion, o čemu možete videti više u našem tekstu OVDE.