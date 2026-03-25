Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom o bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije, uz fokus na reforme i vladavinu prava
Važan razgovor
VUČIĆ RAZGOVARAO SA ŠEFOM DIPLOMATIJE NEMAČKE O bilateralnim odnosima i evropskom putu Srbije: "Srbija vredno da radi na reformama!"
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.
- Dobar i sadržajan razgovor sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom. Govorili smo o bilateralnim odnosima Srbije i Savezne Republike Nemačke, a najvažnija tema bila je evropski put naše zemlje. Pažljivo sam saslušao sve primedbe nemačkog ministra i rekao da će Srbija vredno da radi na reformama, posebno u oblasti vladavine prava.
Kurir.rs
