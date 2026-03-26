Blokaderi pokušavaju da se pridignu na sve načine sa dna na kojem se već mesecima nalaze, ali svakim svojim novim poterzom samo pokazuju svoje pravo lice i svoje skrivene namere.

Kako se može videti na fotografiji koju je objavio na Iksu jedan od pristalica blokadera, može se zaključiti da oni spremaju haos na predstojećim lokalnim izborima.

Naime, najavili su sramne akreditacije sa natpisom "Ćeram ćacad" koje će koristiti tokom izbornog dana u Lučanima.

- Samo za prijatelje, akreditacije za izbore u Lučanima! - napisao je blokader, pohvalivši se nečim čega se normalan čovek stidi.



Iznova pokazuju da se iza njihove takozvane vladavine prava krije ništa drugo do njihov glavni cilj, a to je rušenje Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

Postavlja se pitanje da li na ovo sve treba ćutati i da li je ovo demokratski postupak i vladavina prava za koju su se borili vozeći bickle do Strazbura? I gde je sada CRTA da osudi?