Ovaj incident dodatno produbljuje zabrinutost zbog sve učestalijih i brutalnijih ispada koji dolaze iz redova blokadera.

Prema dostupnim informacijama, blokaderi su pod okriljem mraka podmetnuli požar na vozilu, čime je pričinjena značajna materijalna šteta, ali i poslata uznemirujuća poruka koja prevazilazi granice političkog neslaganja i ulazi u sferu otvorenog nasilja.

Ovo nije izolovan slučaj. Nasilje koje se dovodi u vezu sa blokaderima ne jenjava već mesecima širom Srbije. Aranđelovac se tako našao na još jednoj mapi incidenata koji ukazuju na zabrinjavajući trend eskalacije.

Podsećanja radi, u februaru je od strane blokadera u selu Darosava napadnut Vladimir Marjanović.

Incident je, prema tadašnjim izveštajima, započeo verbalnim sukobom, da bi ubrzo prerastao u fizički obračun. Marjanović je nakon udarca uspeo da se udalji sa mesta događaja, ali je slučaj ostavio dubok trag u lokalnoj zajednici.