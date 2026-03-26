Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ponovo je pokušao da opstruiše izvršenje odluke Ustavnog suda povodom tužilačkih izbora za članove VST iz reda javnih tužilaca pa se, kako otkriva izvor Kurira iz pravosuđa, lično obratio predsedniku Ustavnog suda dopisom kojim traži da mu pojasni "na osnovu kog zakonskog propisa može nalog navedene odluke Ustavnog suda da sprovede u delo", jer je navodno u nedoumici.

Međutim, Ustavni sud mu je jasno odgovorio da su: „ saglasno odredbi člana 166. stav 2. Ustava odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće i da je svako, saglasno članu 171. Ustava, dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda“.

- Takođe, odredbom člana 104. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu propisano je da su državni i drugi organi, organizacije kojima su poverena javna ovlašćenja, političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice dužne da, u okviru svojih prava i dužnosti, izvršavaju odluke i rešenja Ustavnog suda. Iz prethodno navedenog jasno proizlazi osnov za izvršenje Odluke Ustavnog suda, a to su navedene odredbe Ustava“- navodi se u odgovori Ustavnog suda koji je objavljen na njegovom sajtu.

Ustavni sud Foto: Beta

Kako ukazuje naš izvor iz pravosuđa, Stamenković je na ovaj način pokazao da ne poznaje Ustav Srbije "jer se odluka Ustavnog suda ne sprovodi po odredbama zakona nego po odredbama Ustava".

- Povrh toga, mimo održavanja sednice VST, Stamenković je samoinicijativno poslao dopis predsedniku Ustavnog suda u nadi da će sa njim da polemiše. Na ovaj način Stamenković pokušava da prolongira izvršenje odluke Ustavnog suda, jer ukoliko nije znao sam da sprovede odluku, mogao je da sazove Savet, ali nije, jer u Savetu bi mu neko ipak ukazao na odgovor koji se Stamenkoviću i vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, po čijim instrukcijama on postupa, nikako ne bi dopao - da mora da se poštuje Ustav i odluke Ustavnog suda - dodaje sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa i dodaje:

- A i zakon kad bi razumeo bilo bi mu jasno da usvajanje žalbi na neosnovane prigovore ne vodi ponavljanju izbora nego njihovom okončanju.

Stamenkoviću je ovo, kako tvrdi naš sagovornik, "poslednji čin kojim u svojstvu predsednika VST pokušava da spreči sprovođenje odluke Ustavnog suda".

Na ovaj način, kako dodaje, pokušajima da blokira formiranje budućeg saziva VST, koji treba da počne sa radom 6. aprila, Stamenković istovremeno "očigledno sprečava po ko zna koji put dalji izbor i napredovanje javnih tužilaca, što je osnovna uloga VST".

Podsetimo, Ustavni sud je 23. marta na sednici usvojio žalbe trojice kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima, kojom su potvrđeni petogodišnji mandati javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću, koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću, koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

Istovremeno je odbio kao neosnovane prigovore izjavljenje zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima i naložio VST da bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta.