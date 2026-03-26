Nakon što već pet dana predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenkovićveć ignoriše odluku Ustavnog suda, četiri člana aktuelnog saziva Saveta zatražila su danas da se ispuni nalog tog suda i da se hitno zakaže elektronska sednica Saveta na kojoj će se proglasiti rezultati tužilačkih izbora za nove članove Saveta iz reda javnih tužilaca.

Kako nezvanično saznajemo, oni su u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva zatražili da predsednik Saveta zakaže vanrednu sednicu elektronskim putem, kako bi se ispoštovala opšteobavezujuća, konačna i izvršna odluka Ustavnog suda 23. marta 2026. godine.

U skladu sa odlukom Ustavnog suda, kako saznajemo, traže da se na dnevni red stavi donošenje odluke o objavljivanju konačnih rezultata glasanja, kao i donošenje odluke deklaratornog karaktera kojom se konstatuje izbor članova Saveta iz reda javnih tužilaca.

Prema poslovniku o radu Visokog saveta tužilaštva vanrednu sednicu zakazuje predsednik, a po potrebi i na zahtev najmanje tri člana Saveta, i to najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva.

Branko Stamenković izbegava da zakaže sednicu

- Vanredna sednica na zahtev tri člana Saveta održaće se u roku ne kraćem od tri i ne dužem od pet radnih dana od dana zakazivanja. Zahtev članova Saveta za zakazivanje vanredne sednice sadrži predlog dnevnog reda - propisuje Poslovnik.

Vanredna sednica iz člana 27. stav 1. Poslovnika može se iz razloga hitnosti održati elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal.

Podsetimo Ustavni sud je odlukom od 23. marta 2026. godine naložio Savetu da "bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta".

Odluka Ustavnog suda je Savetu dostavljena istog dana po objavljivanju i do sada je, kako objašnjava naš sagovornik, već trebalo da bude zakazana sednica na kojoj će se ispuniti hitan nalog Ustavnog suda.

- Novi saziv VST treba da počne sa radom 6. aprila 2026. godine, ali očigledno je da Stamenković namerno pokušava da opstruiše rad Saveta i pokušava da se suptotstavi odlukama najvišeg suda u državi. Verovatno mu kandidati koji su izabrani na izborima nisu po volji, kao ni Vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac čijoj se volji Stamenković bespogovorno povinuje - tvrdi sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa.

Ustavni sud je, podsetimo, u ponedeljak na sednici usvojio žalbe trojice kandidata za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima i tom odlukom potvrdio je petogodišnje mandate u VST javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.