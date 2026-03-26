Kurir se još jednom našao na udaru potpuno neutemeljenih optužbi da je proruski medij. Ovoga puta glavni izvođač napada je Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), koji je pokušao da javnosti podvali dokument pretencioznog naziva "Made at home - Political elites and media narratives on the Ukraine war in Serbia, Montenegro and Bosnia and Hercegovina", u slobodnom prevodu "Domaće proizvodnje - političke elite i medijski narativi o ratu u Ukrajini u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini".

- Moram priznati da me je jutros zainteresovao tekst u Kuriru, pošto se bavim monitoringom medija i analizom ruskog uticaja. Nikada nisam detektovao Kurir kao deo mreže koja širi ruski uticaj ili učestvuje u hibridnim operacijama.

Otišao sam na sajt Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i primetio da je izveštaj teško dostupan - potpuno sakriven i isključivo na engleskom jeziku, što sugeriše da je namenjen publici u Briselu, verovatno s ciljem diskreditacije Kurira - prokomentarisao je Marko Matić iz Centra za odgovorne medije gostujući u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Problemi u metodologiji izveštaja

Kako je istakao, metodološki okvir izveštaja je naknadno menjan, što dovodi u pitanje pouzdanost zaključaka.

- Kada se pogleda sadržaj izveštaja, primećuje se problem metodologije. Prvo su naveli da rade po određenoj metodologiji, a kasnije su je menjali i nisu mogli da se dogovore da li je reč o izveštaju ili studiji, što je velika razlika.

Svaki student prve godine zna da prvo treba dati metodološki okvir, pa tek onda raditi istraživanje. U ovom slučaju, metodološki okvir je naknadno menjan - objasnio je.

- Zaključak izveštaja da je Kurir proruski temelji se na analiziranju četiri teksta koji nisu proruski i potpuno su u skladu sa standardima novinarske profesije. Dakle, zaključak je proizvoljan i tendenciozan. Smatram da je ovo lažni izveštaj, naručen s namerom da se diskredituje Kurir. Važno je istražiti ko je naručilac i ko je finansirao izveštaj, jer će to otkriti prave motive.

Po metodološkim parametrima, zaključci izveštaja deluju unapred zadati i nametnuti, što može ukazivati i na konkurencijski motiv na tržištu - istakao je Matić.

Kurir je i ovog puta meta gotovo iste vrste napada - ne zbog činjenica ili profesionalnog rada, već zato što se ne uklapa u nečiji politički ili finansijski interes. Jasno je da iza ovakvih "istraživanja" stoji agenda koja nema nikakve veze sa istinom, već isključivo s pokušajem diskreditacije medija koji se ne boji da iznese ono što drugi prećutkuju i koji aktivno podržava evropski put Srbije, što je zvanična politika države već 25 godina.

Šolak je, s druge strane, zbog sopstvene poslovne agende podrivao evropsku agendu Srbije i postao duboko finansijski povezan s Moskvom. Kurir je trn u oku Šolaku između ostalog i zbog otkrivanja tih veza i objavljivanja svih njegovih sumnjivih dilova s ruskim oligarsima.

