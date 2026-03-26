"OSIM PRAZNIH PAROLA KRENULI SU SA IZRAZITO SEPARATISTIČKIM" Vučić o nasilju blokadera u Kuli: To je ono što je mene više zabrinulo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom posete Kuli osvrnuo na sramne napade blokadera na aktiviste SNS u tom mestu.
- Ovo ovde je nedvosmisleno, pošto su jutros lagali da je neko napao aktiviste blokaderske. Istina je takva da su ceo incident prijavili naši aktivisti. Štitili su bilborde zato što su nam više puta uništavali. Pustite ih neka se iživljavaju. Njih je bilo više od 10, šestorica su se isticali. Naših je trojica bilo, koji su čuvali bilborde, i to u 2.45 minuta. Oni su dovodili svoje batinaše iz svih mesta i sve je u redu dok ne izazivate nasilje - naveo je predsednik.
- Ono što je mene više zabrinulo, to je da ono što rade u poslednjih 10 dana, po prvi put im se pojavila politika. Osim praznih parola krenuli su sa izrazito separatističkim parolama. To je ono što je zabrinjavajuće - dodao je Vučić.
