-Posebno sam ponosna što smo se danas nalazili u selu Zlot, a sada u selu Luka, i što imam prilike da dodelimo bespovratna sredstva po našim aktuelnom programima. A posebno sam ponosna što smo ispunili još jedno obećanje našeg predsednika Vučića. Pre nepune dve nedelje je razgovarao sa gospođom Žaklinom, preduzetnicom koja je predočila neke svoje potrebe kako bi mogla da razvija svoje poslovanje, kako bi mogla da uposli još žena baš iz ovog sela - rekla je Mesarović.

Ona je naglasila da je Žaklini dodelila rešenje o bespovratnim sredstvima, a u pitanju su 100 posto bespovratna sredstva, koja nikada nije u obavezi da vrati državi.

- Nepunih milion dinara po osnovu tog konkursa je dobila. Očekujem da će u kratkom roku uložiti ta sredstva i nastaviti da unapređuje svoje poslovanje. Konkurs i dalje traje, pozivam sve naše preduzetnice koje žive u ruralnim područjima, da se jave na naš konkurs koji nailazi na najveće interesovanje. Prošle godine je bilo do 500.000 dinara bespovratnih sredstava. Kada je predsednik video kolika je zainteresovanost zahtevao je od nas da udvostručimo sredstva. Posebno sam ponosna da je naša politika politika obećanja i ispunjenja. Draga Žaklina je svedok toga.

Potpredsednica Vlade istakla je da je prethodno u Zlotu uručeno rešenje o bespovratnim sredstvima po osnovu programa Ministarstva privrede, a koje se tiče podrške porodičnim preduzećima.

-Gospodin Zoran je danas dobio skoro 700.000 dinara, koje će uložiti u dalju nabavku opreme kako bi zaokružio proces rada. Razgovarali smo da se prijavi i na konkurs za proizvodnju sira i drugih mlečnih proizvoda od srpskog mleka. On je veoma prepoznat po svojim specifičnim proizvodima. Predsednik afirmiše prerađivačku delatnost u malim sredinama zato što tu nosilac te delatnosti od njega je često zavisno puno domaćinstava i porodica. Upravo u slučaju Zorana, nekoliko desetina njegovih dobavljača mleka od kojih vrši nedeljno otkup mleka, oko 500 litara, zavisi od njegovog poslovanja. Cilj je da imamo srpske kvalitetne proizvode, jer su najbolji- zaključila je Mesarović.

