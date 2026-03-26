Veliki broj građana okupio se danas u Aranđelovcu, gde je održan završni skup liste "Aleksandar Vučić - Aranđelovac naša porodica" uoči lokalnih izbora, koji su zakazani za 29. mart u deset opština i gradova.

Velikom broju okupljenih obratio se predsednik SNS Miloš Vučević, koji je rekao da je bilo dosta zla i podela u Srbiji i pozvao građane da na izborima zaokruže broj jedan i ubedljivo pobede one koji bi da ruše državu.

Na gradskom trgu Venac slobode okupili su se građani noseći zastave Srbije i SNS, koji su Vučevića dočekali aplauzom.

Vučević je zahvalio građanima što su poslednjih 16 meseci pokazali hrabrost i sačuvali svoju zemlju.

"Hvala vam na ovom fantastičnom skupu, a, pre svega vama patriotama, ljudima koji vole i Aranđelovac i Šumadiju i celu našu otadžbinu Srbiju, veliko hvala što ste sačuvali državu", rekao je Vučević.

Istakao je da se naša država poslednjih 15, gotovo 16 meseci suočavala sa najbrutalnijim napadima, ali da je Srbija pobedila zahvaljujući njenim građanima.

"To nije bio napad na jednu političku stranku, to nije bio napad na neku vladu, na neke mandate. To je bio napad na narod i na otadžbinu. I naravno da onaj ko predstavlja državu je bio najizloženiji tim napadima, govorim o predsedniku države, o njemu i njegovoj porodici. Ali bez vas, bez naroda, bez građana, mi ne bismo uspeli da izdržimo sve ovo", naveo je Vučević.





Dodao je da se ponosi kandidatima za opštinu Aranđelovac i naglasio da je reč o ljudima koji veruju u Aranđelovac, koji ljube šumadijsku zemlju i vole svoju Srbiju.





"Ja verujem u ove ljude. Mi se naših kandidata ne stidimo. Naši kandidati imaju ime i prezime. Mi se našeg lidera ne stidimo, on se zove Aleksandar Vučić, predsednik države. A oni se svojih lidera stide pa ne smeju da stave imena svojih lidera", poručio je Vučević.