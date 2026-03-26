Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da će za rekonstrukciju elektromreže u Boru tokom 2026. godine biti izdvojeno 260 miliona dinara kako više ne bi bilo prekida u snabdevanju električnom energijom kao što je bio slučaj tokom nevremena u januaru ove godine.

- U Boru sam posetila preduzeće „Lak žica” koje je više od dve decenije uspešan primer društveno odgovornog preduzeća koje kroz profesionalnu rehabilitaciju zapošljava osobe sa invaliditetom - navela je Mesarović.

Ona je dodala da, sa 29 zaposlenih, ovo preduzeće pokazuje da se odgovornim pristupom poslovanju mogu istovremeno postizati ekonomski rezultati i društvena korist.