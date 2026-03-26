Sitno se odbrojava do lokalnih izbora u deset opština u Srbiji, a opština Lučani jedna je od tih lokalnih samouprava čiji stanovnici izlaze na birališta.

Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, danas je boravio u Dragačevu i istakao da je jako važno da građani izađu na izbore, glasaju odgovorno za bolju budućnost Srbije.

- Nadam se da neće biti haosa, kao što su blokaderi pravili tokom prethodnih lokalnih izbora. Ja to ne želim, ali ako ima neodgovornih ljudi, ako ima onih koji su skloni nasilju, dobiće pre svega kaznu u vidu nepoverenja građana, koje sigurno neće biti na strani onih koji podržavaju nasilje.U to nemam nikakvu dilemu, a biće i drugog vida sankcionisanja. Država će svakako reagovati na svaki vid nasilja i svako ko bude bio sklon tome i mislio da nasilje nešto može da postigne, dobiće adekvatan odgovor od strane države, rekao je za RINU Glišić.

On dodaje da građani u Lučanima, ali i u ostalim opštinama gde se održavaju izbori ili za nekoliko meseci kada budu izbori u čitavoj Srbiji, treba da se opredeljuju na osnovu programa i rezultata.

- Ako blokaderi imaju program, neka ga pokažu i kažu, a ako ljudi veruju u taj program, neka glasaju —nemamo ništa protiv. Ako imaju nekakve rezultate, neka kažu kakve rezultate imaju. Ako ima neko da ustane i kaže da su nekome nešto u životu pomogli, sem da su napadali, tukli, čupali, vređali i tako dalje — nikakav problem, neka se glasa za te ljude, rekao je Glišić.

Dodaje da blokaderi nemaju vidljive rezultate, ali da imaju pune krivičnije dosijee u policiji.