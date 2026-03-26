Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković, kako nezvanično saznajemo, ponovo je zloupotrebio službeni položaj i u svom dopisu koji je samo on potpisao neistinito obavestio Ustavni sud, da mu se navodno obraća u ime "većine članova Saveta" povodom odluke tog suda od 23. marta 2026. godine u vezi sa nalogom za proglašenje rezultata glasanja na tužilačkim izborima.

- Sednica Saveta na kojoj bi se članovi na bilo koji način izjašnjavali o toj odluci Ustavnog suda, nije odrẓ̌ana, tako da je ne samo grubo na više mesta u dopisu slagao najviši sud, već je i zloupotrebio službeni položaj lažno se predstavljajući kao navodna većina u Savetu - objašnjava izvor Kurira upućen u dešavanja.

Stamenković je, kako smatra naš izvor, na ovaj način priznao da ima takozvani "shadow cabinet" (kabinet u sanci) koji najverovatnije deluje pored njega u sastavu Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i njenih poslušnika Predraga Ćetkovića i Tanje Vukičević, što svakako nije većina u Savetu koji čini 11 članova.

- Dok u jednom delu svog dopisa Stamenković kritikuje odluku Ustavnog suda tvrdeći da "... po mišljenju većine članova Saveta, izlazi van okvira zakonom propisanih ovlašćenja Ustavnog suda..." i traži dopunu i objašnjenja za ovu opšteobavezujuću odluku, u drugom delu dopisa on potvrđuje da Ustavni sud na osnovu "Ustava i zakona ima ovlašenje čak i da meritorno odlučuje o utvrđivanju izbornih rezultata i mandatima članova VST" - objašnjava naš sagovornik.

Dalje Stamenković Ustavnom, kako tvrdi naš sagovornik, sudu sugeriše da svoju odluku dopuni odlukom kojom će da utvrdi i objavi konačne rezultate izbora, te da konstatuje da su podnosioci žalbi, Nikola Uskoković, Boris Pavlović i Predrag Milovanović izabrani za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca sa petogodišnjim mandatom koji im počinje 6. aprila 2026. godine.

- Ovo je bezobrazno obraćanje i nepoštovanje Ustavnog suda i njegovih odluka, pored svih izrečenih laži u vezi sa većinom u Savetu - kaže naš izvor koji očekuje hitru reakciju članova Saveta jer, kako ističe. ne smeju da dozvole bahatost odlazećem predsedniku VST.

Stamenković je, podsetimo, pisao Ustavnom sudu „u nedoumici na osnovu kog zakonskog propisa može nalog navedene odluke Ustavnog suda da sprovede u delo“.

Međutim, Ustavni sud mu je jasno odgovorio da su, "saglasno odredbi člana 166. stav 2. Ustava odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće i da je svako, saglasno članu 171. Ustava, dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda“.

- Stamenković je ovim činom pokazao da ne poznaje Ustav Srbije jer se odluka Ustavnog suda ne sprovodi po odredbama zakona nego po odredbama Ustava - rekao je sagovornik Kurira iz vrha pravosuđa.

Ustavni sud je 23. marta na sednici usvojio žalbe trojice kandidata za članove VST iz reda javnih tužilaca koji su osvojili najveći broj glasova svojih kolega i pobedili na tužilačkim izborima, kojom su potvrđeni petogodišnji mandati javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nikoli Uskokoviću, koji će u Savetu predstavljati viša javna tužilaštva, kao i javnim tužiocima Borisu Pavloviću i Predragu Milovanoviću, koji će predstavljati osnovna javna tužilaštva u Savetu.

Istovremeno je odbio kao neosnovane prigovore izjavljenje zbog povrede izbornog prava na biračkim mestima i naložio VST da bez odlaganja objavi konačne rezultate glasanja i donese odluku kojom konstatuje izbor članova Saveta.

Stamenković je, kako otkriva naš sagovornik, tek danas sazvao sednicu VST i to sa jednom tačkom dnevnog reda "razmatranje i odlučivanje o Odluci Ustavnog suda", što kako objašnjava, opet predstavlja grubo kršenje zakona, jer se o odluci Ustavnog suda ne raspravlja budući da je ona, kako je već navedeno, saglasno odredbi člana 166. stav 2. Ustava konačna, izvršna i opšteobavezujuća i da je svako, saglasno članu 171. Ustava, dužan da poštuje i izvršava odluku Ustavnog suda“.

Podsetimo, 4 člana aktuelnog saziva Saveta zatražila su ranije danas da se ispuni nalog Ustavnog suda i da se hitno zakaže sednica Saveta na kojoj će se proglasiti rezultati tužilačkih izbora za nove članove Saveta iz reda javnih tužilaca.