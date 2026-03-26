Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović ističu važnost pravog odabira u nedelju, 29. marta, na izborima u 10 lokalnih samouprava
Izbori u lokalnim samoupravama: Važno je sačuvati unutrašnje jedinstvo i glasati za program koji nudi sigurnost
Pozivamo simpatizere i članove Srpskog pokreta obnove da na vanrednim izborima u deset lokalnih samouprava, u nedelju 29. marta, podrže liste čiji je nosilac Aleksandar Vučić, istakli su u saopštenju potpredsednici Srpskog pokreta obnove Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović.
- U ovim teškim geopolitičkim previranjima veoma je značajno sačuvati unutrašnje jedinstvo i zato je potrebno glasati za program koji nudi sigurnost. Iako se radi o lokalnim izborima, rizik unutrašnje destabilizacije bio bi suvišan u vremenu kada mnoge države, za razliku od nas, uvode restriktivne mere na trošenje energenata. Neka ovo bude jedan slikovit primer zbog čega su ovi izbori veoma bitni - podvukli su Čotrić i Jugović.
