Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Petar Petković, rekao je da u nedelju očekuje ubedljivu pobedu SNS u svih 10 lokalnih samouprava gde se održavaju izbori, jer je politika stranke, politika budućnosti, izgradnje novih puteva, podizanja plata i penzija, minimalca, svega onoga što podiže standard građanima.

On je zajedno sa Danijelom Nikolić i Milošem Terzićem posetio danas Aranđelovac gde je obišao i porodicu Stanić, koja ima petoro dece i šesto na putu, a potom i aktiviste SNS u ovoj opštini gde se u nedelju 29. marta održavaju lokalni izbori.

Istakao je da su danas u Aranđelovcu kako bi predstavili program predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

"Da zajednički vidimo šta je to što možemo dodatno da uradimo za razvoj Aranđelovca i cele ovde okoline, da ukažemo na značaj nedelje i 29. marta kada očekujemo ubedljivu pobedu Srpske napredne stranke", rekao je Petković.

Foto: Kurir

Dodao je da je lista SNS predvođena ljudima od autoriteta i ugleda.

"Naša lista nosi naziv, i tu je predsednik Aleksandar Vučić na prvom mestu, 'Srbija- naša porodica', jer naša porodica je i ovde u Aranđelovcu, opštini koju želimo da razvijemo i podignemo", rekao je on.

Istakao je da je za Aranđelovac i ovaj kraj posebno važna izgradnja auto-puta Vožd Karađorđe.

"Taj put je nešto što će da podigne i poveže Šumadiju, da donese i nove investicije i Aranđelovcu, da privuče i nove turiste, da podigne privredu. Mi želimo da jednostavno našim programom razvoja učinimo sve da ovo mesto bude što je bilo i ranije, mesto i simbol razvoja Srbije, da bude mesto i simbol odakle se podiže Srbija", istakao je Petković.

Foto: Kurir

Naglasio je da je politika SNS, politika budućnosti, politika izgradnje novih puteva, podizanja plata, penzija, minimalca, svega onoga što podiže standard građanima.

"S druge strane imate blokadere koji očigledno građanima Srbije i Srbiji nude mržnju, nasilje i u tom smislu želim najoštrije da osudim i paljenje automobila direktoru turističke organizacije Aranđelovac, jer po tome vidite šta je predizborni program blokadera. Kao što su napadali članove SNS u Kuli, evo ovde palili automobil čoveku, oni nemaju ništa drugo da ponude, sem te mržnje, a videli ste i celu godinu koja je iza nas, šta su zapravo blokaderi učinili Srbiji srpskim institucijama, uništavajući i urušavajući ustavni poredak zemlje", rekao je on.

Dodao je da pojedini predstavnici opozicije žele da vrate Srbiju pre 2012. godine kada je bila u teškoj situaciji.

"Kada gotovo ljudi nisu imali za hleb. Sada je potpuna druga situacija. Sada imamo prosečne plate koje idu preko 1.000 evra, a potrudićemo se da i ovde povećamo prosek plata u Aranđelovcu. Idemo sa minimalcem koji je 551 evro, a do 2030. onako kako smo istakli u programu ići ćemo do 750 evra. Povećavamo i penzije, sada su 484 evra, a kada poredite sa njihovim vremenom bile su 204 evra", dodao je on.

Istakao je da ljudi ne žele da se vrate u taj period, već da žele bolji život.

Petković je dodao da je danas posetio porodicu Stanić, Nikolu Stanića, njegovu suprugu i Petru koji imaju petoro dece i šesto je na putu.

"Ta porodica je simbol onoga čime treba Srbija da se ponosi, što je zapravo u samoj suštini naše politike. Da gradimo mir, da imamo stabilnost i tako podižemo zemlju i čuvamo našu decu da imamo kome šta da predamo, jer to je ono što je važno u ovim teškim vremenima", rekao je on.

Naglasio je da predsednik Srbije čuva mir i stabilnost i da je to ono što želi i SNS za građane ovde i u Aranđelovcu i u svih deset lokalnih samouprava gde se u nedelju, bira da li idemo u pravcu budućnosti ili u pravcu prošlosti.

Foto: Kurir

"Naravno da svi biraju budućnost i naravno da očekujemo pobedu 10 prema 0 i naravno da će svi da se opredele za program razvoja, napretka, za naš Plan Srbija 2030. godine", dodao je on.

Prema njegovim rečima ovo su lokalni izbori koji prevazilaze lokalni karakter.

"Uticaj svih ovih lokalnih izbora prevazilazi lokal. On ima nacionalni karakter, jer ovo nije samo pitanje običnih izbora, već pitanje opredeljenja za bolji život, za bolje sutra, za svakog našeg čoveka. Mi se nismo odrodili i nećemo se odrodili od naroda. Mi smo stranka koja pripada narodu i nama je narod jedini gazda. Za razliku od blokadera koji po mišljenje idu u strane ambasade. Mi polažemo račune isključivo građanima Srbije", naglasio je Petković.

Dodao je da je to zato što SNS želi najbolje srpskom narodu.