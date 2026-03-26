ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA POKRETA SOCIJALISTA: Jednoglasnom odlukom data puna odrška listi "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica" na lokalnm izborima
U Beogradu je večeras održana sednica Glavnog odbora Pokreta socijalista kojoj je prisustvovao i predsednik stranke Aleksandar Vulin.
Jednoglasnom odlukom dali su punu podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica" na redovnim lokalnim izborima koji se održavaju u nedelju 29. marta.
Članovi Pokreta socijalista su poručili da stranku čine principijelni ljudi koji ne menjaju stranu i koji nisu prestali da veruju u ono u šta su verovali od vremena svog osnivanja bez obzira što pod pritiskom Evropske unije PS nije deo izvršne vlasti. Zato PS poručuje da građani treba da glasaju za porodicu, najveću srpsku vrednost i podrže listu "Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica".
