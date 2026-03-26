"ČUJEM ZVUK POBEDE" Dačić uoči lokalnih izbora: Glasajte za našu zajedničku listu "Aleksandar Vučić, Srbija naša porodica"
Predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da čuje zvuk pobede liste "Aleksandar Vučić, Srbija naša porodica" na lokalnim izborima u devet opština i gradu Boru 29. marta i pozvao sve simpatizere SPS-a da glasaju za tu listu.
- Podele koje se lansiraju sa druge strane jesu jedna velika zarazna bolest koja utiče na tkivo Srbije, podele koje utiču na podele i unutar porodice podele koje čak utiču i na to da se delimo na stare i mlade. Želeo bih da podsetim da smo mi jedna zemlja, da imamo jednu zemlju koju imamo da imamo jednu porodicu - rekao je Dačić obraćajući se učesnicama skupa SNS u Beogradskoj areni povodom lokanih izbora u 10 gradova i opština putem video linka iz Kliničkog centra, sa Odeljenja za kardiologiju gde se nalazi na ispitivanjima.
- Želim da dam maksimalnu podršku kao predsednika SPS-a našoj zajedničkoj listi i očekujem pobedu. Želim da pozovoem sve članove SPS-a, simpatizere i birače, Jedinstvene Srbije, Zelenih Srbije, da u ovim 10 opština u kojima učestvujemo na lokalnim izborima, da glasaju za našu zajedničku listu "Aleksandar Vučić, Srbija naša porodica".