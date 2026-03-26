Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Prva tema" na televiziji Prva.

Emisiju vodi Marija Stamenić, a u studiju su i novinari i urednici Milomir Marić, Gordana Uzelac i Dragan J. Vučićević.

O iznenadnoj poseti UAE

- Išao sam kod velikog prijatelja srpskog naroda i mog ličnog. Mnogo je pomogao kada nam je bilo najteže u UN uticajem i na druge zemlje. Prijatelji su nam se našli u nevolji, naše je da izrazimo solidarnost. Tamo je mirno, vazduhoplovna odbrana svoj posao obavlja.

- Milijarde i milijarde su uložili u elektronske ometače. Međutim, Iranci su izvrsni u pravljenju tih šehida. Oni prolaze svuda. Nešto što je jeftina mašina, a nalazi svoj put do mete.

- Amerikanci su najjače do sada udarili po Teheranu i Iranu. Žao mi je zbog svega i svih ljudi koji stradaju, ali to vam je kad živite u svetu u kom caruje neodgovorost, sila i nepravda.

O ratu na Bliskom istoku

- Prema nekim izraelskim projekcijama računaju da to do 9. aprila mogu da završe, moguće je ali nisam siguran. Iranci su hrabar narod, u to nema nikakve sumnje, jedan od najobrazovanijih i najpismenijih naroda, narod izuzetnog dostojanstva i suprotstavljaju se koliko god mogu. Ne zaboravite, oni su šiiti. Ljudi moraju da imaju u vidu da je oružje neverovatno sofisticiranije, Iran je regionalna sila, ali ne može da se poredi po svojoj vatrenoj moći sa Amerikancima i Izraelcima. Izrael je vele-sila što se tiče oružja i opreme, a Amerikanci su kao slon u savani, najveći, najjači, šta god da prospu veoma je bolno i veoma je teško. Taj rat odnosi mnogo života, života dece i niko u svetu se ne raduje. Plašim se da neće tako lako biti prekinut, te posledice oko nafte su sve veće.

- Već sutra imamo svađu oko cena benzina i dizela. Razgovarao sam sa Pezeškijanom, Bin Zajedom pedeset puta, Netanjahuom takođe. Ali, koga god da pitate u Srbiji svi sve znaju o tome. Zalagaćemo se za mir.

- Napravili smo neku kombinaciju, ili sutra neće biti povećanje, ili će ići u minus jedan, ali u svakom slučaju bez promena. Benzin ne može da bude skuplji od 108. Važno je da u aprilu rafinerija preradi više. Da uspemo da dovučemo tu naftu do Srbije, nešto manje je tankera nego što je bilo pre na raspolaganju, da oni dođu do Hrvatske da bi mogli naftovodom da nam to provedu u Srbiju. Prvih 40.000 tona smo potrošili, već 20.000 smo već vratili u naše rezerve.

- Radi kao da će 100 godina da bude mir, ali se pripremaj kao da će sutra da bude rat - rekao je.

- To je bukvalno prva tema, to ljude najviše zanima - rekao je Vučić o izborima u nedelju.

"Potrošili smo 40 odsto više goriva u prethodne 3 nedelje"

Potom se dotakao potrošnje goriva u poslednje tri nedelje.

- Ni ovi koji su najrazmaženiji i ovi koji su protiv nas, i oni veruju. Mi smo potrošili oko 40 odsto više goriva u prethodnih 3 nedelje nego što je uobičajeno. Ljudi su sipali sebi... Nemojte da preterujemo. A zašto su to radili ne znam. Kao kad sam govorio imamo dovoljno vakcina, respiratora, za hiljadu drugih stvari da ćemo imati svega, ljudi u prvom trenutku ne veruju, a onda znaju. Da ne veruju, to bi bilo za 300 odsto više.

- Mi smo u decembru i januaru već intervenisali iz naših rezervi. Sankcije su bile u punoj primen, Hrvati nam nisu transportovali naftu kroz Janaf, uspevali smo. To može samo država koja je pripremljena odgovorna i ozbiljna. Za državu je strašno važno nešto što ljudi obično ne žele dovoljno ozbiljno da shvate. Ja neću da zamišljam kako bi izgledalo da su neki drugi na vlasti, to smo videli, ali država nije igračka, nije nešto oko čega smeš da se kockaš. Loše je kad se kockaš, ti imaš pravo da se kockaš svojim vremenom, novcem, ali nemaš pravo da ti ulog bude država.

"Kurti sutra ide kod Makrona sa 2 zahteva"

- Kad govorimo o vojsci, moraš strašno jak da budeš danas da ne budeš napadnut. Da vam otkrijem nešto, sutra Kurti ide kod Makrona, mi u Kurtijevom okruženju imamo naše ljude, i dobili smo njegovu agendu o razgovoru s francuskim predsednikom. Ne razumem šta će to njemu, ali Makron je predsednik velike države, ja male, sve najbolje mu želim. Svi oni su na istom zadatku, oni to i ne kriju. Kurti će ići sa 2 zahteva, 4 su mu ukupno teme, dva zahteva, jedan je da nas Francuzi uslove kako ćemo da koristimo oružje, da ne sme nikad biti korišćeno protiv Albanaca, a drugi mu je veoma opasan, da NATO napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu i da Francuska to podrži da oni mogu da dovedu kopnene snage bezbednosti u kopnenu zonu. Ja sam siguran da mom prijatelju Makronu neće pasti na pamet da takav zahtev podrži. To bi bio direktan napad na mir, na naše stanovništvo, na Srbiju. Država nije igračka. Morate da uvek čuvate mir, ja sam obećao našim građanima, posebno majkama, sestrama, bakama, da im niko neće vraćati decu u kovčezima i toga ću se držati. Molim sve svetske zvaničnike da se ne igraju sa Kurtijevim zahtevima i da KFOR nastavi da sprovodi svoju ulogu i to je od izuzetnog značaja za očuvanje mira na Balkanu. Kad to završi poslaću poruku Makronu.

O glasanju u UN

Ističe da je Srbija jedina evropska bila uz slobodarski narod i da je glasala za rezolucija o ropstvu na predlog Gane.

- Amerikanci su glasali protiv, Evropljani su svi bili uzdržani i kako glasa Brisel, tako i ovi u regionu, kopi-pejst. Tamo niko i ne donosi odluku kako se glasa samo prepišu. Što su više pokrali od afričkih naroda, to su ih duže držali u zoološkim vrtovima i nije ni čudno što nisu glasali za ovu rezoluciju, a ja sam ponosan što smo pružili podršku našem prijateljskom narodu. Gana nam je prijateljska zemlja, ima ozbiljnog predsednika i oni su u Gvinejskom delu izuzetno značajna zemlja i otvorili smo tamo nedavno ambasadu - kaže Vučić.

"Tenkovi nisu gazili studente na Tjenanmenu"

- Otvoreni su posle 30 godina arhivi u Kini i delimično u SAD. 1989 je bio Tjenanmen, 2019 su otvorne arhivi. Jel znate da nije bilo masakra, da tenkovi nisu gazili studente. Bilo je stradalih ljudi, oko 400, ali nećete verovati, bilo je oko 90 policajaca i vojnika, koje su spaljivali žive, linčovali. Kolektivni Zapad je osećao veliku priliku da KInu podjarme, da ponovo se ukaže šanse da Kina radi za njih. Imali ste evroatlanstki centrizam i bukvalno su se iživljavali na kineskim policajcima. Odgovorila je kineska država, naravno da je bilo stradalih, ali nisu gazili studente tenkovima, to potrvrđuje depeša američkog ambasadora 2019. godine.

- Bilo je iživljavanje kasnije nad Srbima, nije bilo bitno da li će doneti stradanje, razori i uništi i pokaži dominaciju na svakom koraku. Uništavaj Republiku Srpsku, Krajinu, daj svu logistiku Hrvatima da nastave posao koji nisu okončali 45 godine. U martu '45, u Jasenovcu je i dalje radila ubilačka mašina. Niko nikada nije prihvatio Rambuje. Proterajte to Srba što je ostalo, kada su završili to, idemo svojim starim saveznicima, da formiraju Balikombatar pokret.

- Niko nije hteo da pomogne. Želeo je beloruski predsednik da se istakne, ali sve drugo je nepostojeće ali su ljudi čak i u njihovim zemljama pokazivali simpatije. Čak i danas koga god da napadnu, najveći deo globalnog juga biće na njihovoj strani, ali on još uvek nije dovoljno snažan.

- Svet je jedno komplikovano veliko selo a mi koji živimo u maloj kući, kolibici u kojoj živimo u tom velikom selu, da sačuvamo tu svoju kolibicu, da pokušamo da odbranimo svoju zemlju, ali moramo da je osnažimo.

"Očekujem prve robote proizvedene u Srbiji za Vidovdan"

- Očekujem da prve robote proizvedene u Srbiji imamo za Vidovdan, za tri meseca. Pisaće na njima da su proizvedeni u Srbiji. Z aEkspo ćete leteti u Beogradu letećim automobilima. Mi smo potpisali za to. Ja se spremam, u naredna tri meseca ću verovatno imati jednu od najznačajnijih poseta u svom životu, pa ćemo videti šta će biti rezultat te posete.

- Gade mi se muškarci koji tuku žene i decu, osećam prezir prema takvim ljudima, a znam mnoge koji ne smeju svojim šefovima na poslu da kažu ništa, a onda da se iživljavaju nad suprugama i decom. Ima kod nas ljudi, da se snažnom okupatoru suprotstave i tražili bi nekog na lokalu koga mogu da okrive jer na njemu mogu da se iživljavaju i provode nasilje.

- Kud ćete veće sramote za našu zemlju, da mi nismo gonili nikoga ko je ubio 16 ljudi u RTS-u, moja majka je bila urednik programa, slučajno je preživela. Niko nije odgovarao ko je pobio ljude, ali smo se trudili da nađemo nekoga i osudili Milanovića i proveo je 10 godina na robiji, nit je bacio bombu, niti bilo šta, a odluka svaka je upitna, to je bilo politički naređeno. Zamislite da je to uradio i prebacio u Košutnjak, linčovali bi ga, rekli bi da nikada ne bi pogodila u centru u Aberdarevoj, nego u Košutnjaku. Prvi put vam ovo govorim sve i o Tjenanmenu.

"Ništa me nije promašilo, svaka kriza, sukobi, ratovi"

- Ništa me nije promašilo, svaka kriza, sukobi, ratovi. Da ne kažem da sam linčovan bio u Srebrenici, samo zbog jedne reči koju nisam želeo da kažem. Razumeo sam posledice i dužan sam kao predsednik da brinem o tome. Kada sve sagledate, postoji deo ljudi koji su želeli da pripadaju i imaju mentalitet kmetske duše. Imate ih danas koliko hoćete, da ispunite sve, a da se ništa ne pitate.

O blokaderima

- Ja neću i ne želim da budem na čelu države u kojoj vam neko pošalje mejl ili poruku "e ovako ili onako glasaj". Pa šta će nam onda država? Zato je slobodarska Srbija bila meta posle 15 meseci. Nije im smetalo da budu godinu dana na ulici posle Ribnikara i Dubone i Orašja i da govore da je to zbog vlasti. Nisu osudili čak ni to što je čovek upucan. Većina Srbije je slobodarska. Ponosan sam na Srbiju koja čuva slobodu i koja zna koliko je truda i borbe i krvi u prošlosti uloženo da bi se ova zemlja odbranila.

- Pogledajte novinare, vidite da nije normalno stanje svesti, kažu nema incidenata, osim što se uništavaju prostorije. Zamalo su spalili žive ljude u Valjevu, kada su izmislili gnusnu laž o preminulom mladiću na Novoj S i N1. Ne postoji laž koji nisu izrekli.

O nasilju blokadera u Kuli

Potom se osvrnuo na nasilje blokadera u Kuli.

- Došlo je do incidenta u gradu Kuli. Jedan je razlog. Postoje bilbordi "Srbija - naša proodica". Ne postoje blokaderski bilbordi, oni pare troše u svoje džepove. Je l' vam sad jasno, neko je hteo da uništi bilbodrde, a neko je hteo da odbrani. A što ste hteli da uništite? Pitam pristalice njihove šta ste radili u 2.45 noću? Išli ste da uništavate tuđu imovinu, to je krivično delo. Svima je jasno i sutradan izlazi, "Tragedija, na njih je pucano". Pogledate onda policijski izveštaj, ja ne verujem ni jednima i drugima, postoje razne nijanse sivog, a ne samo crno i belo. I pročitam i sve što sam pretpostavio, sve stoji u izveštaju.

- Nikada neću zaboraviti monstrume koji su pokušali ubistvo tih ljudi koji su samo bili u tim prostorijama.

- Nisu ponudili program, pogledajte ko su im kandidati. Znaju oni to, zato se nasilja ne odriču, možete da ubijate, spaljujete.

"Organizovali su skup podrške monstrumima koji su hteli da mi kolju dete"

- Od februara prošle godine smo počeli da se borimo, sećam se 19. aprila i veličanstvenog skupa. Razbili su strah, ali se i dalje osećao. U Areni ste videli razdragane ljude koji znaju da je Srbija pobedila.

- Organizovali su u Kraljevu, hteli su da mi kolju i seckaju na komade dete, a hteo sam da ih pomilujem i razmišljao o tome. Oni su pravili skup podrške monstrumima koji bi sekli na komade mog malog dečaka. Kažemo im da imamo tonski i dokaze, oni kažu da je to politički proces.

U Kuli će blokaderi biti najagresivniji zbog separatizma

- U nekim opštinama je dogovoreno da sve bude mirno, njihovi ljudi su razumni negde. Najagresivniji će biti u Kuli, tamo šalju sve koje žele otcepljenje Vojvodine od Srbije, searatističke ljude. Podržao im je i Čanak listu, jer im je cilj isti Vojvodina - Republika. Pozivam sve koji ne misle tako da je Vojvodina Republika, nego Srbija, da glasaju za listu "Srbija - naša porodica". Verujem da će biti agresivni i u Bajinoj Bašti, Sevojnu.

