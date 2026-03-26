"IŠLI SU NJIHOVI LOVCI, FRANCUSKI I AMERIČKI, NAORUŽANI DO ZUBA, PRATILI SU MOJ AVION" Vučić otkrio detalje iznenadne posete Emiratima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je išao u Emirate kod velikog prijatelja srpskog naroda.
- Ne zaboravite da nam je on mnogo pomogao kada nam je bilo najteže i u Ujedinjenim nacijama i ne samo svojim glasom već i svojim uticajem na neke druge zemlje. I prijatelji su se našli u nevolji, naše je makar da izrazimo solidarnost. Tamo je, uglavnom mirno, njihova protivvazdušna odbrana veliki posao obavlja oni imaju strahovito snažnu vojsku - rekao je predsednik Vučić.
On je potom otkrio detalje posete.
- Bilo je zanimljivo dok sam dolazio, kako su čuvali zbog eventualnih raketa, dronova, njihovi lovci pratili su avion, s jedne strane francuski i s druge strane američki naoružani do zuba, tako da je bilo zanimljivo gledati - rekao je Vučić.
