Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je išao u Emirate kod velikog prijatelja srpskog naroda.

- Ne zaboravite da nam je on mnogo pomogao kada nam je bilo najteže i u Ujedinjenim nacijama i ne samo svojim glasom već i svojim uticajem na neke druge zemlje. I prijatelji su se našli u nevolji, naše je makar da izrazimo solidarnost. Tamo je, uglavnom mirno, njihova protivvazdušna odbrana veliki posao obavlja oni imaju strahovito snažnu vojsku - rekao je predsednik Vučić. 

Vučić u iznenadnoj poseti Emiratima Foto: Omar Al Askar / UAE Presidential Court/UAE Presidential Court

On je potom otkrio detalje posete.

- Bilo je zanimljivo dok sam dolazio, kako su čuvali zbog eventualnih raketa, dronova, njihovi lovci pratili su avion, s jedne strane francuski i s druge strane američki naoružani do zuba, tako da je bilo zanimljivo gledati - rekao je Vučić.

Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitika"TAKAV JE MOJ PRIJATELJ, ŠEIK MUHAMED..." Vučić u Emiratima udarna vest i na zvaničnom sajtu predsednika UAE (FOTO)
PolitikaVUČIĆ TREĆI SVETSKI, A PRVI EVROPSKI LIDER U EMIRATIMA OD POČETKA SUKOBA! Iznenadnom posetom predsednik poslao jasnu poruku: Srbija ostaje uz svoje prijatelje!
