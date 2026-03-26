"AMERIKANCI SU KAO SLON U SAVANI, ŠTA GOD DA PROSPU VEOMA JE BOLNO I TEŠKO" Vučić o ratu na Bliskom istoku: Plaim se da neće biti tako lako prekinut
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o mogućem kraju sukoba na Bliskom istoku.
- Prema nekim izraelskim projekcijama, računaju da to do 9. aprila mogu da završe, moguće je ali nisam siguran. Iranci su hrabar narod, u to nema nikakve sumnje, jedan od najobrazovanijih i najpismenijih naroda, narod izuzetnog dostojanstva i suprotstavljaju se koliko god mogu. Ne zaboravite, oni su šiiti. Ljudi moraju da imaju u vidu da je oružje neverovatno sofisticiranije, Iran je regionalna sila, ali ne može da se poredi po svojoj vatrenoj moći sa Amerikancima i Izraelcima - rekao je Vučić i nastavio:
- Izrael je velesila što se tiče oružja i opreme, a Amerikanci su kao slon u savani, najveći, najjači, šta god da prospu veoma je bolno i veoma je teško. Taj rat odnosi mnogo života, života dece i niko u svetu se ne raduje. Plašim se da neće tako lako biti prekinut.
Detaljno obraćanje predsednika Vučića pročitajte uposebnoj vesti.