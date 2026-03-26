Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je ponosan, jer je Srbija glasala za rezoluciju koju je Gana predložila u Ujedinjenim nacijama u kojoj se trgovina robljem smatra najtežim zločinom protiv čovečnosti i istakao da je jedino Srbija, od svih zemalja Evrope, stala uz slobodarski i antikolonijalni narod Afrike.

"Mi smo jedina evropska zemlja koja je glasala za taj predlog, cela Azija je glasala za, cela Afrika je glasala za. Najveći deo slobodarske Latinske Amerike je glasao za. Amerikanci su glasali protiv. Evropljani su svi bili uzdržani", rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva, Pink i Informer.

Kada je reč o zemljama regiona, Vučić je istakao da su oni "prepisali" stav Brisela po pitanju te rezolucije.

"Oni uopšte ne moraju da razmišljaju, baš ih briga, ovi u okruženju, ovi mali, oni copy-paste pogledaju i prepišu. Tamo niko ni ne donosi odluke kako se glasa o bilo čemu, to je samo prepiši kako su glasali ovi i to je to", naveo je Vučić.

Istakao je da su oni koju su bili uzdržani na sednici kada se glasalo o rezoluciji držali ljude u zoološkim vrtovim samo zato što su drugačije rase.

"Što su više pokrali od afričkih naroda i iz afričkih zemalja, to su ih duže držali u zoološkim vrtovima. I nije baš naročito ni čudno što nisu glasali za ovu rezoluciju. Ja sam ponosan što sam predsednik zemlje koja je pružila podršku svojoj afričkoj braći", naveo je Vućić.

Dodao je da je Gana, koja je i predložila tu rezoluciju, prijateljska zemlja Srbiji.

Prema njegovim rečima, Gana ima 30 miliona stanovnika, izuzetno brzo napreduje.

"Gana je imala i danas ima, ozbiljnog predsednika i oni su u tom sahelskom delu i gvinejskom delu, dakle Gvinejskog zaliva delu centralno-zapadne Afrike, izuzetno značajna zemlja. I u Akri smo nedavno otvorili ambasadu", naveo je Vučić.

Rezolucija koju je Gana juče predložila u Ujedinjenim nacijama koja označava transatlantsko ropstvo kao najteži zločin protiv čovečnosti i zahteva reparacije, usvojena je uprkos otporu Evrope i SAD.

Gana je saopštila da je rezolucija potrebna jer se posledice ropstva na koje je bilo primorano najmanje 12,5 miliona Afrikanaca otetih i prodatih između 15. i 19. veka osećaju i danas, uključujući rasne nejednakosti.