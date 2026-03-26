Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su blokaderi u Kuli hteli da unište bilborde Srpske napredne stranke.

- Ja ću vam reći zbog čega je došlo do incidenta. Samo je jedan razlog. Postoje bilbordi 'Srbija naša porodica', ne postoje bilbordi blokaderski. Oni pare troše na druge načine, vole u svoje džepove, ne vole da ulože u to, njihov izbor, njihova stvar. A vam sad jasno zbog čega se dogodilo. Neko je hteo da uništi te bilborde. A neko je hteo da odbrani te bilborde - rekao je on.

On je potom upitao pristalice blokadera šta su radili u dva sata i 45 minuta noći?

- Šta ste tačno radili? Pošto vi svoje bilborde nemate, nemate svoje materijale da čuvate, išli ste samo da uništite tuđe bilborde, da uništavate tuđu imovinu, tuđu stvar. Što je krivično delo. Dakle, svima je jasno ko je to izazvao. Svima je jasno ko je to napravio. I sutradan izlaze sa pričom tragedija, na njih je pucano. Strašne su se stvari dogodile. I onda pogledate policijski izveštaj i kažete sebi, jer ja ne verujem ni jednima ni drugima. I uvek sam negde u životu naučio da postoje razne nijanse sivog, a ne crno i belo. Hajde, dajte mi policijske izveštaje da pogledam i da pročitam. I sve ono što sam pretpostavio, to stoji u policijskom izveštaju - rekao je Vučić.

Kula Aleksandar Vučić (1).png
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
Screenshot 2026-02-09 121443.png