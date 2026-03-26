Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sutra ide kod predsednika Francuske Emanuela Makrona.

"Da vam otkrijem nešto, sutra Kurti ide kod Makrona. Mi u Kurtijevom okruženju imamo naše ljude, i dobili smo njegovu agendu o razgovoru s francuskim predsednikom. Ne razumem šta će to njemu, ali Makron je predsednik velike države, ja male, sve najbolje mu želim", rekao je Vučić gostujući na TV Prva, pa nastavio:

"Svi oni su na istom zadatku, oni to i ne kriju. Kurti će ići sa dva zahteva, a ukupno četiri teme. Od ta dva zahteva, jedan je da nas Francuzi uslove kako ćemo da koristimo oružje, da ne sme nikad biti korišćeno protiv Albanaca, a drugi mu je veoma opasan, da NATO napusti kopnenu zonu bezbednosti na severu i da Francuska to podrži da oni mogu da dovedu kopnene snage bezbednosti u kopnenu zonu. Ja sam siguran da mom prijatelju Makronu neće pasti na pamet da takav zahtev podrži. To bi bio direktan napad na mir, na naše stanovništvo, na Srbiju".

Vučić dodaje da država nije igračka.