Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da očekuje prve robote proizvedene u Srbiji za Vidovdan.

- Očekujem da prve robote proizvedene u Srbiji imamo za Vidovdan, za tri meseca. Pisaće na njima da su proizvedeni u Srbiji. Za Ekspo ćete leteti u Beogradu letećim automobilima. Mi smo potpisali za to - rekao je on.

Predsednik je najavio važnu posetu u narednom periodu.

- U naredna tri meseća ću imati jednu od najznačajnijih poseta u svom životu, pa sad videćemo šta će biti rezultat te posete - naglasio je Vučić.

Istakao je i da su ga pogodile sve krize, sukobi, ratovi...

- Da ne kažem da sam linčovan bio u Srebrenici, smao zbog jedne reči koju nisam želeo da kažem. Razumeo sam posledice i dužan sam kao predsednik da brinem o tome. Kada sve sagledate, postoji deo ljudi koji su želeli da pripadaju i imaju mentalitet kmetske duše. Imate ih danas koliko hoćete, da ispunite sve, a da se nešto ne pitate - poručio je Vučić.