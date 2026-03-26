Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, komentarišući ponašanje predstavnika opozicionih i blokaderskih lista na predstojećim lokalnim izborima, da će oni najagresivniji biti u Kuli i da će u to mesto poslati aktiviste i simpatizere koji žele otcepljenje Vojvodine.

On je rekao da će pored Kule, oni biti agresivni i u Bajinoj Bašti i Sevojnu.

"Najagresivniji će biti u Kuli, zato što tu šalju ovu kompletnu separatističku postavu, dakle sve ove koji žele otcepljenje Vojvodine od Srbije", rekao je Vučić.

Na konstataciju novinara da blokaderi više ne kriju da im je cilj otcepljenje Vojvodine, Vučić je odgovorio da su oni to sada po prvi put priznali u finišu kampanje.

"Ćutali su, ćutali, u finišu kampanje su izašli sa novom tezom da su saglasni. Podržao im je listu i gospodin Nenad Čanak, koji bar ništa nije krio sve ove godine i sve ovo vreme. I rekao 'podržavam ih, zato što im je svima cilj isti, a to je Vojvodina republika'. Ja pozivam sve ljude koji ne žele da vide Vojvodinu kao republiku, već kao sastavni deo jedinstvene Srbije, da uz sve one različitosti, uz sve što poštujemo kroz institucije autonomne pokrajine Vojvodine, da glasaju za listu 'Srbija je naša porodica'", rekao je Vučić.