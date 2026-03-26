"KRIV SAM ZA STABILNOST DINARA, EKONOMIJE, ZA 530.000 VIŠE ZAPOSLENIH" Vučić: Znam šta sam ostavio zemlji, nemam problem da izgubim
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nema problem da izgubi, jer je spreman na to od prvog dana i da će braniti i štiti svakog ko će da donese odluku koja je u interesu našeg naroda.
- Ja se uvek angažujem. Moj život je rad, posvećenost. Želeo sam da im kažem koliko mi je stalo. Ja nemam problem sa tim da izgubim. Ja nemam problem sa tim zato što sam od prvog dana spreman na to. Kada donosite odluke, ima mnogo ljudi koji neće, ja donosim svaku odluku. Ja štitim i branim svakog ko donese odluku ukoliko je bila u interesu našeg naroda. Nemam problem sa tim. Sutra da budem streljan, povez mi nije potreban. A bilo mi je ponuđeno. Ja znam ko je pušku doneo, a ko će da povuče obarač, nije bitno - rekao je on.
Rekao je šta je sve urađeno od 2014. godine kada je postao premijer.
- Znam šta sam ostavio zemlji. Ostavio sam zemlji 530 hiljada više zaposlenih iako nas živi manje zbog niskog prirodnog priraštaja neko. 530 hiljada ljudi više ima posao formalno nego što je imalo tada. Samo sam za to zaslužio priznanje svakog građana ove zemlje. Kriv za stabilnost dinara, kriv za stabilnost ekonomije, kriv zato što je na dan kada sam postao premijer 2014. stopa javnog duga bila 79% danas je 41%. Srbija spada, ne u visoko ili srednje, nego u nisko zadužene zemlje. Sa duplo manjom stopom javnog duga nego druge najrazvijene evropske zemlje, čak i tri puta manje nego Francuska, Italija.. Samo to želim da znaju. Zbog toga, zbog stotina kilometara auto puta i brzih saobraćajnica, brzih pruga, tehnoloških parkova, kliničkih centara, zbog svega toga treba da odgovaram? Jer sam zbog toga kriv narode? Ako sam zbog toga kriv, nemam nikakav problem. Oni su uspeli da naprave negativnu emociju i učine je normalnim. Da gledate da povredite nekoga koga ste kriminizovali, dehumanizovali i protiv koga ste vodili rat kao da nije čovek?