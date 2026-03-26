Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su stranci iz ambasada drugih zemalja išli po različitim opštinama širom Srbije kako bi pomagali blokaderskim listama.

"Čak su im sastavljali tzv. 'message box', odnosno poruku koju treba da šalju narodu u Dragačevu, na primer. Dođe stranac koji govori srpski, kojeg plaća National Endowment for Democracy, za takve prljave poslove i onda im on u Dragačevu drži predavanja kako i šta treba da urade, kako da se ponašaju, šta da izbegavaju, šta da ne čine i tako dalje. U junačko Dragačevo vam dođe neko i na takav način vam se obraća i da kaže, a ja sam ovde da bih vam pomogao da pobedite ove zle koji bi hteli da se ne pitamo mi stranci, već vi iz Dragačeva", naveo je Vučić.

"Toliko im je stalo do Bora ne bi li napravili štetu i Kinezima i Srbiji, pet njih je išlo tamo", dodao je.

Foto: Printskrin Prva Tv

Dodao je da su jednu stvar zaboravili, a to je da na kraju ljudi iz Srbije i ljudi Srbije odlučuju.

Na pitanje da prokomentariše to što govore da je on pred lokalne izbore u 10 lokalnih samouprava angažovan posebno jer je tesno, Vučić je kazao da je to apsolutno tačno.

- Ima kontrolora svuda koji mogu da kontrolišu izborni proces. Pretukli su našeg čoveka u Aranđelovcu, zapalili iautomobil, napali ljude u Kuli, ali to su bili najveći incidenti ,većih nije bilo. Imajući u vidu njihov ulog, rekli su da 76 posto podržava blokaderski pokret u Srbiji, biće iznenađenje ako izgube negde onda, bilo gde, očekujem da bude 7:3 ili 6:4. Biću tužan ako ne bude 10:0. Smatram da smo to zaslužili brigom.