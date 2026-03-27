Tokom izborne tišine zabranjeno je bilo kakvo vršenje izborne kampanje i uticanje na volju birača. Zakonom su predviđene novčane kazne za pravna lica, odgovorna lica u pravnim licima i fizička lica koja 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objave procenu rezultata izbora, javno predstavljaju kandidate na izborima i njihove izborne programe i pozivaju birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.



Prema članu 59 Zakona o lokalnim izborima, izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi i objavljuje ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora.

Poslednji lokalni izbori u ovih 10 jedinica lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.