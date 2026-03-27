Slušaj vest

Smrt dvadesetpetogodišnje devojke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon što se zapalila pirotehnika složena u hodniku ove ustanove, otvara ključna pitanja o krivici, ali i pokazuje da su oni koji su bili odgovorni za takvo stanje u potpunosti oglušili o sve apele države.

Filozofski fakultet - mesto odakle se bacila devojka Izvor: Kurir

Država je čitavih godinu dana tražila od nadležnih, rektora i dekana, da objasne ko vodi računa o stanju na fakultetima i bezbednosti studenata.

Činjenica da su se blokaderi, ovog puta oni iz institucija, poput dekana Danijela Sinanija i rektora Vladana Đokića, oglušili o sve apele i upozorenja države, rezultirala je sada i smrću jedne devojke.

I sam predsednik Aleksandar Vučić je nebrojeno puta govorio o opasnostima od takvog javašluka blokadera.

- Da li je profesore bar malo sramota, uništili ste fakultete, uništili ste ih i finansijski… Šest meseci su oduzeli nekome u njegovoj najvećoj intelektualnoj snazi, kada mora da ima najveće umne napore, kada mora najviše gradiva da savlada, najviše da nauči, zbog svojih petparačkih priča o oduzimanju vlasti - rekao je on u maju prošle godine.

MUP o tragediji

Načelnik policijske stanice Stari grad Radenko Resanović je rekao da je policija oko 22.40 dobila obaveštenje da se na platou ispred fakulteta nalazi ženska osoba koja ne daje znake života.

- Dobili smo saznanje od očevidaca da je na 5. spratu došlo do aktiviranja pirotehničkih sredstava, a nakon toga je NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta, skočilo kroz prozor - rekao je Resanović.

Filozofski fakultet Izvor: Privatna arhiva

Resanović je rekao da je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo uviđaj.